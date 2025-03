Mesmo com o calendário avançando para o fim de março, o calor segue predominando em Brusque e região, desafiando a transição oficial para o outono.

Neste domingo, 30, os termômetros devem, mais uma vez, registrar temperaturas elevadas, reforçando a persistência do padrão atmosférico típico do verão.

Inclusive, no sábado, 29, diversas áreas já apresentaram índices de até 34°C, evidenciando marcas atípicas para a atual estação em curso (outono).

Calor do domingo

Além disso, a tendência, segundo o meteorologista Leandro Puchalski, é que os picos térmicos voltem a superar os 30°C neste domingo, reforçando a discrepância entre a estação em vigor e as condições térmicas observadas.

Para aqueles que planejam atividades ao ar livre, o especialista destaca que a manhã e parte da tarde serão amplamente favoráveis, com a presença do sol, alternando com períodos de nebulosidade variável.

Durante esse intervalo, a probabilidade de precipitação é praticamente nula, proporcionando um cenário ideal para quem deseja aproveitar o tempo seco.

No entanto, o meteorologista adverte para possíveis mudanças atmosféricas a partir do meio da tarde, quando a instabilidade tende a se intensificar, elevando o risco de pancadas de chuva acompanhadas de trovoadas.

Embora esses eventos tendem a ser pontuais e isolados, algumas localidades podem ser impactadas por aguaceiros, enquanto outras devem permanecer sob tempo firme, um comportamento típico do clima de verão.

Calor sob frente fria à vista

Projetando a análise de Puchalski para a próxima semana, ele ressalta a iminente chegada de uma frente fria, prevista para cruzar o Vale do Itajaí-Mirim durante a tarde ou, no mais tardar, à noite de segunda-feira, 31.

Esse sistema promete desencadear pancadas de chuva mais abrangentes e marcará o início de um período de precipitações recorrentes nos dias subsequentes, ainda que intercaladas por momentos de aberturas de sol, explica o profissional.

Apesar do aumento da nebulosidade, os primeiros dias de abril devem manter a tendência de calor relativo, com temperaturas ainda podendo ultrapassar os 30°C em determinados pontos da região brusquense.

Calor dá lugar ao frio

Contudo, o meteorologista antecipa uma mudança mais significativa entre os dias 4 e 5 de abril.

As projeções indicam que Brusque e arredores poderão experimentar o primeiro pulso de frio do outono, com madrugadas em que os termômetros poderão, então, registrar valores abaixo dos 12°C.

Diante desse cenário, o especialista reforça a importância de um acompanhamento contínuo das atualizações meteorológicas.

Modelos de médio e longo prazo estão sujeitos a ajustes, conforme novos dados são incorporados, e ele seguirá monitorando as tendências para fornecer informações precisas e atualizadas sempre que necessário.

O tempo na madrugada

Dando continuidade à edição deste domingo, passamos então a destacar as informações do monitoramento do tempo na região de Brusque realizado durante a madrugada passada.

A tabela abaixo apresenta as temperaturas mínimas registradas logo após o amanhecer, ilustrado nos números em vermelho.

A apuração também revela os índices de chuva acumulados desde a meia-noite até as primeiras horas do dia, conforme destacado nos campos em azul.

Fotos dos leitores

Por fim, convidamos você a apreciar as notáveis fotografias enviadas por nossos leitores.

Cada registro visual documenta a atmosfera singular do início da manhã deste domingo nos diversos locais destacados nas legendas.

Desfrute desta inspiradora galeria de imagens.

