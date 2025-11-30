A previsão do tempo direcionada a Brusque e região segue apresentando boas perspectivas neste domingo, último dia de novembro, sobretudo para quem planeja atividades ao ar livre.

Com efeito, a expectativa é de manutenção do tempo seco, ainda que o sol venha aparecer entre nuvens ao longo do período.

De acordo com o meteorologista Leandro Puchalski, o risco de chuva permanece muito baixo.

A única possibilidade de instabilidade, nesse contexto, estaria associada ao aquecimento atmosférico, que eventualmente poderia provocar pancadas isoladas.

Ainda assim, segundo o especialista, a tendência mais provável é de que o domingo termine sem registro de precipitação.

Nesse cenário, os termômetros devem alcançar valores próximos de 30ºC, sem ultrapassar de forma expressiva essa marca.

Por conseguinte, não há indicação de calor intenso, mas sim de temperaturas elevadas, dentro de um padrão normal para esta época do ano, explica o profissional.

Brusque na segunda-feira

Ao avançar para a projeção da segunda-feira, 1, Puchalski antecipa a chegada de uma nova frente fria ao Vale do Itajaí-Mirim.

A princípio, o sistema frontal deve se deslocar pela região entre a tarde e a noite, trazendo pancadas de chuva mais abrangentes e até risco de trovoadas.

Antes disso, entretanto, o período da manhã ainda deve oferecer condições favoráveis às práticas externas, diante da permanência do tempo seco até a aproximação da frente fria.

Conforme reforça o meteorologista, esse intervalo inicial da segunda-feira ainda será propício às atividades ao ar livre.

Brusque sob monitoramento

Por fim, o boletim emitido destaca a importância de acompanhar diariamente as atualizações da previsão.

Isso porque os modelos atmosféricos estão sujeitos a constantes ajustes, à medida que novas informações são incorporadas.

Nesse contexto, o monitoramento contínuo garante dados mais precisos e contribui para manter a população bem informada, conclui Puchalski.

Brusque e região na madrugada

Dando continuidade à pauta deste domingo, a edição passa a destacar as informações do monitoramento do tempo na região de Brusque, realizado durante a madrugada passada.

A tabela abaixo apresenta as temperaturas mínimas registradas logo após o amanhecer, ilustrado nos números em vermelho.

A análise também evidencia que, no período compreendido entre a meia-noite e as primeiras horas do dia, não foram registradas ocorrências de chuva, conforme destacado nos campos em azul.

Fotos dos leitores

A edição deste domingo se encerra em grande estilo, sob o registro sensível do despertar interiorano pelas câmeras fotográficas dos leitores.

As imagens capturam a beleza das primeiras horas da manhã em diversos cenários, proporcionando um vislumbre da serenidade e das cores, marcando o início do dia no interior.

Um encerramento inspirador, cortesia da participação dos leitores da página; deslize para o lado e confira.

*Bairro Gabiroba em Botuverá/Fotos: Marcos e Sonia Bianchessi >>

*Bairro Tirivas em Presidente Nereu/Fotos: Amilton e Margareti Petry >>

*Fazenda Rio Bonito em Vidal Ramos/Fotos: Jaison e Juliana Brambila >>

