A previsão do tempo para Brusque e região até o próximo domingo, 2, aponta para uma sequência de dias com variação de nuvens, possibilidade de chuva e momentos de melhoria, podendo proporcionar aberturas de sol.

Em termos gerais, o tempo não deve se firmar completamente, e o risco de precipitações permanece então presente em todos os dias, sem horário específico para ocorrência.

Ademais, as temperaturas seguem contidas, destoando do padrão esperado para esta fase da primavera, marcada pela transição ao clima típico do verão.

Previsão para esta quinta-feira

De acordo com o meteorologista Leandro Puchalski, esta quinta-feira, 30, sinaliza aberturas de sol entre nuvens em Brusque e região.

Contudo, o risco de chuva fraca e isolada não está descartado ao longo do dia, ainda que seja considerado baixo pelo profissional.

Nesse contexto, quem tem atividades externas deve permanecer atento, uma vez que não há definição de horário para possíveis ocorrências.

As temperaturas da tarde, pois, devem permanecer abaixo da casa dos 25°C, configurando um padrão térmico relativamente ameno para esta fase da primavera, ressalta a previsão.

Previsão estendida

Quando Puchalski estende sua análise para o período entre sexta-feira, 31, e o domingo, 2, a tendência observada para Brusque e região é de manutenção do padrão atmosférico, com predominância de nebulosidade variável e aberturas de sol.

Porém, o risco de chuva permanece presente em todos os dias, ainda que de forma pontual e sem horário definido.

Em razão disso, o meteorologista recomenda vigilância redobrada, sobretudo para aquelas práticas ao ar livre que demandam média ou longa duração.

Ausência de calor na previsão

No que tange aos termômetros, a projeção de Puchalski sinaliza temperaturas vespertinas entre 23°C e 25°C, com possibilidade de exceder esse patamar em locais onde houver maiores aberturas de sol.

Ainda assim, o comportamento térmico tende a se manter relativamente ameno para esta fase da primavera.

Já as madrugadas prometem seguir com mínimas entre 12°C e 18°C, conforme a altitude de cada cidade situada no Vale do Itajaí-Mirim, conclui a nota do profissional.

*Fonte da previsão: Leandro Puchalki/Meteorologista

O tempo na madrugada

Dando continuidade à reportagem, o assunto passa a abordar o monitoramento da madrugada desta quinta-feira em Brusque e toda a região.

O levantamento mais recente revela um panorama detalhado.

A tabela anexa apresenta as temperaturas mínimas registradas logo após o amanhecer em diversos pontos no Vale do Itajaí-Mirim.

A análise também evidencia que, no período compreendido entre a meia-noite e as primeiras horas do dia, não foram registradas ocorrências de chuva, conforme destacado nos campos em azul.

Fotos dos leitores

Para enriquecer sua experiência, a pauta de hoje se encerra apresentando as belíssimas imagens capturadas pelos atentos leitores.

Cada fotografia oferece um olhar autêntico sobre a maneira como a manhã desta quinta-feira despontou nos diferentes cenários descritos.

Explore e inspire-se com esta seleção especial, deslizando para o lado.

*Bairro Gabiroba em Botuverá/Fotos: Marcos e Sonia Bianchessi >>

1 de 12

*Bairro Tirivas em Presidente Nereu/Fotos: Amilton e Margareti Petry >>

1 de 15

*Fazenda Rio Bonito em Vidal Ramos/Fotos: Jaison e Juliana Brambila >>

1 de 6

