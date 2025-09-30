Setembro chega ao fim nesta terça-feira, 30, e, embora o dia tenha iniciado na presença do tempo seco em Brusque, há indicativos de que possa terminar com chuva.

Essa mudança nas condições climáticas, pois, indica marcar a transição para outubro, que, por sua vez, promete manter o cenário instável nos primeiros dias do mês.

Chuva recorrente

Segundo o meteorologista Leandro Puchalski, a partir de quarta-feira, 1, há risco de instabilidades diárias pelo menos, até sexta-feira, 3, no Vale do Itajaí Mirim.

Contudo, a previsão não aponta para precipitações contínuas, mas sim para um padrão recorrente associado à probabilidade de chuva ao longo dos dias.

Dessa forma, períodos de sol devem se alternar com momentos de nebulosidade e possibilidade de precipitações, o que tende a exigir vigilância de quem planeja atividades externas de média ou longa duração.

Nesse contexto, o início de outubro promete manter o padrão instável, com risco recorrente de chuva ao longo da semana, conforme aponta Puchalski.

Temperaturas

No que diz respeito aos termômetros, não há expectativa de oscilações significativas por parte do especialista.

Diante disso, as madrugadas devem seguir relativamente amenas, com mínimas entre 10 °C e 17 °C, dependendo então da altitude e localização de cada município do Vale do Itajaí Mirim.

Já as tardes, por sua vez, sinalizam apresentar temperaturas agradáveis, com máximas próximas dos 25 °C — podendo ultrapassar essa marca pontualmente, mas sem grandes variações.

Assim, o início de outubro em Brusque e região deve ser marcado por instabilidade, alternância entre sol e chuva, e temperaturas dentro de um padrão confortável para o período.

Sem chuva na madrugada

Dando continuidade à matéria, o foco agora é o monitoramento das condições climáticas observadas durante a madrugada desta terça-feira em todo o Vale do Itajaí-Mirim, realizado em parceria com as estações meteorológicas de Ciro Groh.

A tabela abaixo então apresenta as temperaturas mínimas registradas logo após o amanhecer, correspondentes a cada local descrito em anexo na coluna em vermelho.

A apuração também considera os volumes de chuva registrados no intervalo entre a meia-noite e as primeiras horas do dia, conforme indicado nos campos em azul.

Fotos dos leitores

A edição desta terça-feira se encerra em grande estilo, sob o registro sensível do despertar interiorano pelas câmeras fotográficas dos leitores.

As imagens capturam a beleza das primeiras horas da manhã em diversos cenários, proporcionando um vislumbre da serenidade e das cores, marcando o início do dia no interior.

Um encerramento inspirador, cortesia da participação dos leitores da página; deslize para o lado e confira.

*Bairro Gabiroba em Botuverá/Fotos: Marcos e Sonia Bianchessi

1 de 16

*Bairro Tirivas em Presidente Nereu/Fotos: Amilton e Margareti Petry

1 de 14

