Setembro chega ao fim nesta terça-feira, 30, e, embora o dia tenha iniciado na presença do tempo seco em Brusque, há indicativos de que possa terminar com chuva.

Essa mudança nas condições climáticas, pois, indica marcar a transição para outubro, que, por sua vez, promete manter o cenário instável nos primeiros dias do mês.

Chuva recorrente

Segundo o meteorologista Leandro Puchalski, a partir de quarta-feira, 1, há risco de instabilidades diárias pelo menos, até sexta-feira, 3, no Vale do Itajaí Mirim.

Contudo, a previsão não aponta para precipitações contínuas, mas sim para um padrão recorrente associado à probabilidade de chuva ao longo dos dias.

Dessa forma, períodos de sol devem se alternar com momentos de nebulosidade e possibilidade de precipitações, o que tende a exigir vigilância de quem planeja atividades externas de média ou longa duração.

Nesse contexto, o início de outubro promete manter o padrão instável, com risco recorrente de chuva ao longo da semana, conforme aponta Puchalski.

chuva
O céu de Brusque, então fotografado nas primeiras horas da manhã desta terça-feira/Foto: Ciro Groh/O Município

Temperaturas

No que diz respeito aos termômetros, não há expectativa de oscilações significativas por parte do especialista.

Diante disso, as madrugadas devem seguir relativamente amenas, com mínimas entre 10 °C e 17 °C, dependendo então da altitude e localização de cada município do Vale do Itajaí Mirim.

Já as tardes, por sua vez, sinalizam apresentar temperaturas agradáveis, com máximas próximas dos 25 °C — podendo ultrapassar essa marca pontualmente, mas sem grandes variações.

Assim, o início de outubro em Brusque e região deve ser marcado por instabilidade, alternância entre sol e chuva, e temperaturas dentro de um padrão confortável para o período.

Sem chuva na madrugada

Dando continuidade à matéria, o foco agora é o monitoramento das condições climáticas observadas durante a madrugada desta terça-feira em todo o Vale do Itajaí-Mirim, realizado em parceria com as estações meteorológicas de Ciro Groh.

A tabela abaixo então apresenta as temperaturas mínimas registradas logo após o amanhecer, correspondentes a cada local descrito em anexo na coluna em vermelho.

A apuração também considera os volumes de chuva registrados no intervalo entre a meia-noite e as primeiras horas do dia, conforme indicado nos campos em azul.

Fotos dos leitores

A edição desta terça-feira se encerra em grande estilo, sob o registro sensível do despertar interiorano pelas câmeras fotográficas dos leitores.

As imagens capturam a beleza das primeiras horas da manhã em diversos cenários, proporcionando um vislumbre da serenidade e das cores, marcando o início do dia no interior.

Um encerramento inspirador, cortesia da participação dos leitores da página; deslize para o lado e confira.

*Bairro Gabiroba em Botuverá/Fotos: Marcos e Sonia Bianchessi >>

*Bairro Tirivas em Presidente Nereu/Fotos: Amilton e Margareti Petry >>

