Veja cinco coisas para fazer no fim de semana em Brusque e região

Procurando opções de lazer para Brusque e região neste fim de semana? A reportagem de O Município separou eventos que acontecem entre esta sexta-feira, 30, e domingo, 1º

1. Stand-up

O humorista Rogério Morgado, conhecido por sua participação no programa Pânico, da rádio Jovem Pan, retorna a Brusque na sexta-feira, 30, para um show de stand-up. A apresentação será no teatro do Centro Empresarial de Brusque (Cescb), às 20h. Os ingressos estão à venda no site Sympla, com valores a partir de R$ 35 (meia-entrada).

2. Circo

O Circo Teatro Biriba apresenta nesta sexta-feira, 30, um espetáculo exclusivo para maiores de 18 anos, com humor e descontração, em Brusque, a partir de 20h30. No sábado, 31, também está programada uma apresentação e inicia na mesma hora. Os ingressos podem ser adquiridos pelo site do circo e custam a partir de R$ 13. O circo está localizado na rua Mathilde Hoffmann, no Centro.

3. Nany People em Brusque

Nany People se apresenta neste sábado, 31, no teatro do Centro Empresarial de Brusque (Cescb), em Brusque. Interpretando uma palestrante e outros diversos personagens, a personagem mostra à plateia que o humor pode estar presente até mesmo nas divergências dos casais na apresentação “Como Salvar Um Casamento”. Os ingressos custam R$ 120 (inteira) e R$ 60 (meia) e estão à venda no site do Sympla.

4. Feirão do Imposto

O Núcleo de Jovens Empreendedores da Associação Empresarial de Brusque, Guabiruba e Botuverá (Acibr) realiza neste sábado, 31, o Dia D do Feirão do Imposto na praça Barão de Schneeburg, das 8h30 às 12h, com e distribuição de chope. Serão distribuídos copos com uma marcação simbolizando o imposto na bebida. Apenas uma parte do recipiente estará preenchida com o chope.

5. Caminhada da Saúde

A VII Caminhada da Saúde acontece neste sábado, 31, em Guabiruba. A concentração será em frente à Policlínica, localizada na Rua Arthur Baumgartner, no bairro Imigrantes, com início às 8h30. A caminhada terá duração de cerca de 60 minutos. Ao final, os participantes receberão um kit lanche saudável e poderão concorrer ao sorteio de brindes. O evento é aberto a pessoas de todas as faixas etárias. As inscrições seguem abertas e podem ser feitas em qualquer UBS, no Centro de Atendimento Psicossocial (Caps) ou no local, no dia do evento. Mais informações podem ser obtidas com a Secretaria de Saúde pelo telefone (47) 3308-3101.

