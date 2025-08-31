O mês de agosto chega ao fim, sinalizando a manutenção da umidade marítima em Brusque, fenômeno que já havia caracterizado o tempo do sábado, 30, com predomínio de nuvens, ainda que sem registro de chuva.

Para este domingo, 31, entretanto, o cenário ganha um componente adicional, diante do aumento do risco de precipitação, prometendo acompanhar a rotina dos moradores ao longo do dia.

Tempo sob variações

De acordo com a nota emitida pela Climaterra, sob a análise do especialista Ronaldo Coutinho, a instabilidade prevista tende a não ser contínua.

O profissional explica que haverá períodos de sol, embora a influência do sistema atuante possa provocar precipitações ocasionais ao longo do dia.

“A chuva pode surgir de forma inesperada, por isso é importante atenção redobrada para quem tem planos ao ar livre”, orienta.

tempo
Manhã de domingo começando em Brusque/Foto: Ciro Groh/O Município

Temperaturas

No que diz respeito às temperaturas, Coutinho então ressalta que o comportamento térmico esperado para Brusque e região deve se repetir em relação ao sábado.

Com efeito, a previsão indica temperaturas voltando a superar os 20°C durante a tarde, sem avanços significativos além desse patamar, garantindo, portanto, uma sensação de clima agradável.

tempo
Imagem mostra Brusque então começando a manhã deste domingo/Foto: Ciro Groh/O Município

Tempo sob monitoramento

Coutinho lembra ainda que os modelos meteorológicos estão em constante atualização.

“As previsões sofrem ajustes frequentes, à medida que novas informações são incorporadas. Por isso, é importante acompanhar os boletins diários”, ressalta.

Assim, o último dia de agosto deve refletir a característica predominante deste fim de semana, com variação entre nuvens, momentos de sol e risco de chuva a qualquer instante.

Esse cenário, pois, consolida uma transição marcada pela influência da umidade marítima sobre Brusque e região.

Pauta segue após o apoio comercial

*São eles que mantém este trabalho/Clique e saiba mais

Oferecimento:

tempo

brusque

Tempo

Tempo

Tempo

Leia também:
1. Brusque entre frio e guarda-chuvas então revela sua beleza em tons de cinza
2. Unifebe então marca história com reencontro de ex-alunos 20 anos após formatura

O tempo na madrugada

Dando continuidade à pauta deste domingo, a edição passa a destacar as informações do monitoramento do tempo na região de Brusque, realizado durante a madrugada passada.

A tabela abaixo apresenta as temperaturas mínimas registradas logo após o amanhecer, ilustrado nos números em vermelho.

A apuração também revela os índices de chuva acumulados desde a meia-noite até as primeiras horas do dia, conforme destacado nos campos em azul.

Ajude a manter este trabalho do Blog do Ciro Groh, contribuindo com qualquer valor via Pix, através do CPF chave: 57029768949

Fotos dos leitores

Para enriquecer sua experiência, a pauta de hoje se encerra apresentando as belíssimas imagens capturadas pelos atentos leitores.

Cada fotografia oferece um olhar autêntico sobre a maneira como a manhã desta sexta-feira despontou nos diferentes cenários descritos.

Explore e inspire-se com esta seleção especial, deslizando para o lado.

*Bairro Gabiroba em Botuverá/Fotos: Marcos e Sonia Bianchessi >>

*Bairro Tirivas em Presidente Nereu/Fotos: Amilton e Margareti Petry >>

Receba, pois, diretamente no seu WhatsApp os conteúdos do Blog do Ciro Groh.
Basta adicionar o número (47) 9 9151-7115 na sua lista de contatos e enviar uma mensagem com OK

Mais do autor