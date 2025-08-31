O mês de agosto chega ao fim, sinalizando a manutenção da umidade marítima em Brusque, fenômeno que já havia caracterizado o tempo do sábado, 30, com predomínio de nuvens, ainda que sem registro de chuva.

Para este domingo, 31, entretanto, o cenário ganha um componente adicional, diante do aumento do risco de precipitação, prometendo acompanhar a rotina dos moradores ao longo do dia.

Tempo sob variações

De acordo com a nota emitida pela Climaterra, sob a análise do especialista Ronaldo Coutinho, a instabilidade prevista tende a não ser contínua.

O profissional explica que haverá períodos de sol, embora a influência do sistema atuante possa provocar precipitações ocasionais ao longo do dia.

“A chuva pode surgir de forma inesperada, por isso é importante atenção redobrada para quem tem planos ao ar livre”, orienta.

Temperaturas

No que diz respeito às temperaturas, Coutinho então ressalta que o comportamento térmico esperado para Brusque e região deve se repetir em relação ao sábado.

Com efeito, a previsão indica temperaturas voltando a superar os 20°C durante a tarde, sem avanços significativos além desse patamar, garantindo, portanto, uma sensação de clima agradável.

Tempo sob monitoramento

Coutinho lembra ainda que os modelos meteorológicos estão em constante atualização.

“As previsões sofrem ajustes frequentes, à medida que novas informações são incorporadas. Por isso, é importante acompanhar os boletins diários”, ressalta.

Assim, o último dia de agosto deve refletir a característica predominante deste fim de semana, com variação entre nuvens, momentos de sol e risco de chuva a qualquer instante.

Esse cenário, pois, consolida uma transição marcada pela influência da umidade marítima sobre Brusque e região.

O tempo na madrugada

Dando continuidade à pauta deste domingo, a edição passa a destacar as informações do monitoramento do tempo na região de Brusque, realizado durante a madrugada passada.

A tabela abaixo apresenta as temperaturas mínimas registradas logo após o amanhecer, ilustrado nos números em vermelho.

A apuração também revela os índices de chuva acumulados desde a meia-noite até as primeiras horas do dia, conforme destacado nos campos em azul.

Fotos dos leitores

Para enriquecer sua experiência, a pauta de hoje se encerra apresentando as belíssimas imagens capturadas pelos atentos leitores.

Cada fotografia oferece um olhar autêntico sobre a maneira como a manhã desta sexta-feira despontou nos diferentes cenários descritos.

Explore e inspire-se com esta seleção especial, deslizando para o lado.

*Bairro Gabiroba em Botuverá/Fotos: Marcos e Sonia Bianchessi >>

1 de 10

*Bairro Tirivas em Presidente Nereu/Fotos: Amilton e Margareti Petry >>

1 de 12

