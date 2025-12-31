Após Brusque registrar sérios transtornos provocados pelas fortes chuvas do dia anterior, o município chega ao dia da virada do ano com atenção redobrada às condições atmosféricas.

Para esta quarta-feira, 31, o cenário previsto indica aberturas de sol pela manhã, enquanto novos episódios de instabilidade tendem a ocorrer a partir da tarde.

Diante desse contexto, a noite de Réveillon indica não assegurar tempo firme no Vale do Itajaí-Mirim, conforme apontam as projeções meteorológicas mais recentes.

A análise completa desse panorama está no boletim informativo e atualizado, emitido pelo meteorologista Piter Scheuer, disponível logo após o banner.

Brusque nesta quarta-feira

*Boletim: Piter Scheuer >>

A previsão do tempo para este último dia do ano mantém um quadro de atenção em Brusque, sobretudo após os sérios transtornos provocados pelas fortes chuvas registrados no dia anterior.

O cenário atmosférico segue alinhado ao padrão típico do verão, marcado pela combinação entre calor e elevada umidade do ar.

Nesse contexto, atividades ao ar livre tendem a encontrar melhores condições durante a manhã, período que deve contar com aberturas de sol.

No entanto, a partir da tarde, o aquecimento associado à umidade disponível sinaliza a ocorrência de novos episódios de instabilidade, na forma de trovoadas e pancadas de chuva com distribuição irregular.

Em termos práticos, esse tipo de precipitação, característico da estação, pode alcançar diferentes áreas da cidade e da região, com variação tanto na abrangência quanto na intensidade.

Ainda assim, eventos pontualmente mais intensos podem ocorrer, com potencial para provocar alagamentos e deslizamentos em áreas de encosta.

Diante desse panorama, o estado de atenção permanece, uma vez que o ambiente atmosférico segue sob influência direta do calor e da alta umidade do ar, fatores que favorecem a recorrência de instabilidades ao longo do dia.

Brusque na noite do Réveillon

Para a noite de Réveillon, as projeções mais recentes não indicam garantia plena de tempo firme, tanto em Brusque quanto nas demais cidades do Vale do Itajaí-Mirim.

Embora as pancadas típicas de verão costumem se concentrar entre a tarde e o início da noite, persiste a possibilidade de a chuva avançar para o período noturno, inclusive nas proximidades do horário da virada do ano.

Caso isso ocorra, a precipitação deve se manifestar de forma irregular, com variações significativas de intensidade e abrangência.

Brusque em 2026

Já em relação aos próximos dias, as projeções sinalizam uma mudança gradual no padrão atmosférico a partir do primeiro fim de semana de 2026.

Mantido esse cenário, o calor mais intenso e o abafamento devem perder força, trazendo, por consequência, uma redução na frequência das trovoadas de verão que têm marcado o encerramento do ano.

Com efeito, as madrugadas prometem temperaturas mais amenas, podendo ficar abaixo dos 18°C em pontos do Vale do Itajaí-Mirim.

Nesse contexto, as tardes devem registrar menor aquecimento, com marcas possivelmente inferiores aos 30°C, caso a tendência se confirme.

Considerações finais

Por fim, o panorama apresentado tem como base as atualizações mais recentes dos modelos meteorológicos, analisadas na manhã desta quarta-feira.

Ainda assim, o acompanhamento contínuo da previsão permanece essencial, uma vez que os simuladores atmosféricos passam por ajustes frequentes, à medida que novos dados são incorporados.

*Com informações do meteorologista Piter Scheuer

O tempo na madrugada

Dando sequência à edição desta quarta-feira, a pauta segue com as informações relacionadas ao tempo.

Agora, o destaque é o monitoramento realizado durante a madrugada, abrangendo toda a região brusquense.

A tabela abaixo apresenta o levantamento das temperaturas mínimas registradas logo após o amanhecer de hoje, correspondentes a cada local indicado em vermelho.

A apuração também revela os volumes de chuva registrados no intervalo entre meia-noite e as primeiras horas do dia, conforme indicado nos campos em azul.

