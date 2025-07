O mês de julho se despede de Brusque da mesma forma como começou, ou seja, diante do frio rigoroso marcando presença na madrugada e sob uma condição climática de tempo seco.

Assim como ocorreu no dia anterior, esta quinta-feira, 31, registrou mais um amanhecer gelado, com marcas inferiores a 5°C, sobretudo em pontos afastados da área urbana.

Como consequência, nas primeiras horas da manhã, os moradores que precisaram sair de casa encontraram novamente um cenário tipicamente invernal.

Casacos pesados, cachecóis e roupas térmicas voltaram então a dominar as ruas da cidade, compondo o visual de quem enfrentou o frio nos deslocamentos externos.

Entre os bairros de Brusque, a menor temperatura foi registrada no Limeira Alta, que por volta das 7h atingiu 4,7°C, de acordo com o monitoramento realizado por Ciro Groh.

Frio pelo Vale do Itajaí-Mirim.

As baixas temperaturas não se restringiram apenas ao município de Brusque.

A influência do ar polar foi sentida em todo o Vale do Itajaí-Mirim, com destaque, mais uma vez, para a comunidade de Fazenda Rio Bonito, em Vidal Ramos.

Lá, os termômetros chegaram a 0,7°C no romper da aurora, favorecendo uma ampla formação de geada, que mais uma vez tingiu de branco a paisagem local, reforçando o tom invernal.

Em Presidente Nereu, a manhã também começou gelada, com registro de 1,5°C.

Já nas cidades vizinhas a Brusque, como Guabiruba e Botuverá, as mínimas oscilaram entre 3°C e 5°C.

Números do frio

Os dados completos com os registros de temperatura em cada ponto monitorado estão disponíveis logo abaixo, organizados em tabela.

Mais adiante, acompanhe a previsão do tempo para agosto.

•Ajude a manter este trabalho do Blog do Ciro Groh, contribuindo com qualquer valor via Pix, através do CPF chave: 57029768949

Previsão para agosto apoio comercial

*São eles que mantém este trabalho/Clique nos banners e saiba mais >>

Oferecimento:

Leia também:

1. Família Lamin então revive histórias durante reencontro comovente em Brusque

2. Guabiruba então celebra gerações em festa marcada pela história e emoção

O mês de agosto e o frio

À medida que julho chega ao fim, o mês de agosto começa a mostrar um comportamento diferente em relação ao frio.

De acordo com o meteorologista Leandro Puchalski, ainda poderão ocorrer episódios de temperaturas baixas ao longo das próximas semanas.

No entanto, os modelos analisados não indicam, por ora, a atuação de massas de ar polar tão intensas quanto as que marcaram julho na região de Brusque.

Segundo o especialista, a tendência é de que o frio comece a perder força já a partir desta sexta-feira, 1, com temperaturas noturnas menos severas e madrugadas que devem permanecer acima dos 10°C.

Durante o fim de semana, as tardes tendem a ser agradáveis, com máximas entre 22°C e 25°C em grande parte do Vale do Itajaí-Mirim, explica o profissional.

Chuva abaixo da média

Em relação à chuva, Puchalski projeta que agosto deve seguir a tendência observada em julho, com volumes abaixo da média histórica para o período.

No entanto, ele reforça que isso não significa ausência de precipitações. O mês deverá ter, sim, episódios de chuva, ainda que com acumulados menos expressivos.

O meteorologista orienta, pois, que a população continue acompanhando as atualizações da previsão do tempo, especialmente as de curto prazo.

Isso porque os modelos podem passar por alterações significativas, à medida que novas informações são incorporadas.

Ele reforça que o monitoramento seguirá constante e que novos dados serão divulgados, conforme a evolução das condições atmosféricas.

Fotos dos leitores

A pauta chega ao fim diante da exibição das fotografias, gentilmente enviadas pelos leitores.

As imagens então representam a singularidade do despertar da manhã gelada desta quinta-feira em cada localidade especificada nas legendas; deslize para o lado e confira.

*Bairro Gabiroba em Botuverá/Fotos: Marcos e Sonia Bianchessi >>

1 de 10

*Bairro Tirivas em Presidente Nereu/Fotos: Amilton e Margareti Petry >>

1 de 12

*Fazenda Rio Bonito em Vidal Ramos/Fotos: Jaison e Juliana Brambila >>

1 de 4

•Receba, pois, diretamente no seu WhatsApp os conteúdos do Blog do Ciro Groh.

Basta adicionar o número (47) 9 9151-7115 na sua lista de contatos e então enviar uma mensagem com OK