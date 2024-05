Maio se despede proporcionando a Brusque mais uma madrugada gelada; por sinal, a terceira consecutiva a ficar abaixo de 10ºC.

A menor temperatura registrada ao amanhecer desta sexta-feira, 31, marcou 8,2°C no bairro Santa Luzia.

Além disso, devido ao clima invernal, os demais locais monitorados no município igualmente registraram marcas mínimas não excedendo os 10ºC.

No entanto, essa condição não se limitou a Brusque; nas outras cidades da região do Vale do Itajaí-Mirim, o frio também se mostrou intenso.

Vale destacar a comunidade de Fazenda Rio Bonito, em Vidal Ramos, que, por sua vez, iniciou o dia com apenas 4,2°C.

A relação completa das temperaturas mínimas assinaladas nas primeiras horas deste último dia do mês será apresentada mais adiante.

Antes disso, vamos trazer a previsão do tempo, sinalizando pois, condições favoráveis para atividades ao ar livre, não apenas para esta sexta-feira, mas também para o primeiro fim de semana de junho.

O meteorologista Piter Scheuer gentilmente nos concedeu uma entrevista especial. Os detalhes esclarecedores e abrangentes sobre o referido tema estão inseridos no boletim a seguir; acompanhe.

Maio de despede seco

*Boletim: Piter Scheuer >>

Para os moradores de Brusque e das demais cidades do vale do Itajaí, que planejam atividades externas para esta sexta-feira, é possível adiantar que não há previsão de chuva.

Portanto, podem se planejar para realizar tais atividades sem o risco de condições climáticas adversas que possam trazer eventuais contratempos.

Após mais um amanhecer frio na região, as temperaturas ao longo do dia devem novamente proporcionar um ambiente sem expectativa de aquecimento significativo.

Isso ocorre porque as temperaturas da tarde tendem a não exceder muito os 22 a 23°C, remetendo a um clima outonal bastante agradável.

Sai maio, entra junho

Ao então projetarmos as condições do tempo para o primeiro fim de semana de junho, os simuladores antecipam a manutenção das condições favoráveis às práticas externas.

No entanto, é importante ressaltar que a umidade vinda do mar promete trazer nuvens para a região de Brusque, ainda assim, permitindo aberturas aberturas de sol.

Apesar disso, o risco de chuva é muito baixo e, se ocorrer, será de forma localizada e pontual, com tendência maior restrita ao período noturno.

Quanto às temperaturas, as tardes permanecem dentro de um patamar agradável, sem exceder a marca dos 25°C.

Já as madrugadas permanecem frias, embora não tanto quanto nos dias anteriores desta semana, com mínimas oscilando entre 12 a 16°C.

*Com informações do meteorologista Piter Scheuer

Despedida de maio gelado

Dando continuidade à edição desta sexta-feira, mantemos o foco nas atualizações meteorológicas, destacando agora o clima noturno gelado desta despedida de maio.

Nesse sentido, vamos destacar o acompanhamento realizado durante a última madrugada na região de Brusque.

A tabela a seguir resume as temperaturas mínimas registradas logo após o amanhecer de hoje em cada local mencionado no anexo (destaque em vermelho).

Um destaque notável é direcionado à fria comunidade de Fazenda Rio Bonito, em Vidal Ramos, considerada a área mais gelada de todo o Vale do Itajaí-Mirim, registrando apenas 4,2°C nas primeiras horas do dia.

Importante ressaltar que não foram registradas ocorrências de chuvas durante esse intervalo (indicado em azul).

Fotos dos leitores

Para encerrar este segmento, desfrute das encantadoras paisagens então compartilhadas pelos nossos leitores.

As imagens retratam o início da manhã desta sexta-feira em cada local mencionado nas legendas.

*Bairro Tirivas em Presidente Nereu/Fotos: Amilton e Margareti Petry >>

1 de 12

*Bairro Gabiroba em Botuverá/Fotos: Marcos e Sonia Bianchessi >>

1 de 7

