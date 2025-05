O mês de maio se encerra em Brusque sob a manutenção da influência do clima tipicamente invernal.

Assim como na sexta-feira, 30, este sábado, 31, amanheceu sob a influência do frio, com temperaturas abaixo de 10°C em alguns pontos monitorados.

Os termômetros, nas primeiras horas do dia, registraram marcas de 9,8°C no bairro Santa Luzia e 10,2°C no Limeira Alta, respectivamente, configurando assim as menores temperaturas da cidade.

Em outras áreas monitoradas do município, os índices também se mantiveram baixos, variando entre 10°C e 11°C.

Fim de semana seco

Contudo, apesar do frio persistente entre a madrugada e o amanhecer, o fim de semana reserva condições ideais para atividades ao ar livre.

De acordo com o especialista Ronaldo Coutinho, da Climaterra, tanto este sábado quanto o domingo, 1, devem apresentar tempo seco e a presença do sol, sem previsão de chuva, portanto.

As tardes, todavia, tendem a seguir sob temperaturas amenas. Mesmo com o céu aberto, as máximas não devem exibir elevações significativas, podendo alcançar os 20 a 23°C, mas sem ultrapassar essa faixa de forma expressiva, explica.

Brusque e a volta da chuva

No entanto, o panorama sinaliza começar a se modificar a partir do início da próxima semana. A tendência, segundo Coutinho, é de que a umidade retorne gradualmente à região.

Na segunda-feira, 2, o sol ainda promete marcar presença durante o dia, porém há possibilidade de aumento da nebulosidade ao longo da tarde e, principalmente, à noite, quando não se descarta a ocorrência das primeiras precipitações.

Com base nas projeções atuais dos modelos meteorológicos, a terça-feira já poderá apresentar instabilidade mais evidente, com chance de chuva a qualquer momento, antecipa Coutinho.

Brusque sob monitoramento

O especialista ressalta, entretanto, que essas condições ainda estão sujeitas a ajustes nos próximos dias, conforme novas atualizações forem sendo incorporadas às análises.

Por fim, a Climaterra sublinha que seguirá acompanhando de perto as variações no comportamento atmosférico e trará novas informações sempre que necessário.

Até então, os moradores do Vale do Itajaí-Mirim devem continuar atentos e aproveitar os momentos de estabilidade, antes da próxima virada no tempo.

Brusque e região na madrugada

Dando continuidade à edição deste sábado, o foco agora destaca as informações sobre o monitoramento do tempo na região brusquense durante a madrugada que passou.

A tabela abaixo apresenta o levantamento das temperaturas mínimas registradas logo após o romper da aurora, correspondentes a cada local indicado em vermelho.

A análise também evidencia que, no período compreendido entre a meia-noite e as primeiras horas do dia, não foram registradas ocorrências de chuva, conforme destacado nos campos em azul.

Fotos dos leitores

O encerramento desta pauta se dá através das fotografias enviadas pelos leitores.

As imagens a seguir revelam a singularidade do despertar da manhã deste sábado em diversos pontos, conforme indicado nas legendas, proporcionando a contemplação destes momentos inspiradores; arraste para o lado e confira.

*Bairro Gabiroba em Botuverá/Fotos: Marcos e Sonia Bianchessi >>

1 de 8

*Bairro Tirivas em Presidente Nereu/Fotos: Amilton e Margareti Petry >>

1 de 11

