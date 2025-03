Esta segunda-feira, 31, que encerra o mês de março, ainda será marcada por temperaturas elevadas em Brusque e região, refletindo o calor persistente que desafia o calendário já apontando para o outono.

Segundo o meteorologista Leandro Puchalski, aqueles que planejam atividades ao ar livre poderão contar com condições amplamente favoráveis.

No entanto, há possibilidade de pancadas isoladas de chuva, especialmente a partir do meio da tarde, reflexo do atual padrão atmosférico ainda predominante sobre o Vale do Itajaí-Mirim, conforme explica o especialista.

Calor perto do fim

Entretanto, essa configuração climática está prestes a mudar com a chegada de abril, interrompendo assim, a sequência de dias sob picos elevados e constantes.

De acordo com a nota divulgada por Puchalski, uma frente fria com potencial para derrubar as temperaturas deve avançar pelo território catarinense.

A princípio, essa mudança começará a se manifestar na quinta-feira, 3, trazendo consigo o aguardado clima característico do outono.

A expectativa é que o primeiro pulso de ar frio da estação se estabeleça já a partir de sexta-feira, 4.

Em virtude desta mudança, o meteorologista espera que o próximo fim de semana traga noites e madrugadas mais frias para Brusque e cidades vizinhas.

Algumas cidades no Vale do Itajaí-Mirim de maior altitude poderão, inclusive, registrar mínimas noturnas abaixo dos 10°C, enquanto as tardes tendem a apresentar temperaturas mais amenas, dificilmente ultrapassando os 24°C a 26°C.

Calor ainda presente

Antes dessa virada no padrão térmico, porém, os primeiros dias de abril ainda deverão manter o calor.

Entre terça-feira, 1, e quinta-feira, há alta probabilidade de chuvas intercaladas com momentos de sol, enquanto os termômetros podem continuar superando os 28 a 30°C.

A tendência é de que as precipitações ocorram, nesse intervalo, principalmente no período vespertino.

Considerações finais

Em resumo, o calor atípico, que vem acompanhando o início do outono, já tem data para se despedir de Brusque e região.

Caso as projeções meteorológicas se confirmem, a partir da sexta-feira, dia 4 de abril, o cenário climático mudará significativamente.

Por fim, Puchalski enfatiza a importância de acompanhar as previsões diariamente, uma vez que as condições atmosféricas estão sujeitas a variações conforme novos dados são incorporados, sobretudo em projeções de médio e longo prazo.

O tempo na madrugada

Dando continuidade à nossa matéria, vamos abordar o monitoramento do tempo na região de Brusque, realizado durante a madrugada desta segunda-feira.

Na tabela abaixo, você confere as temperaturas mínimas registradas logo após o amanhecer, destacadas em vermelho para cada local.

A análise também evidencia que, no período compreendido entre a meia-noite e as primeiras horas do dia, não foram registradas ocorrências de chuva, conforme destacado nos campos em azul.

Fotos dos leitores

Queremos encerrar esta pauta com chave de ouro, apresentando as deslumbrantes paisagens registradas no amanhecer desta segunda-feira, enviadas por nossos leitores.

Prepare-se para se emocionar com essas maravilhas do interior, cada uma identificada e descrita em suas respectivas legendas; confira.

