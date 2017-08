33º Rodeio Crioulo Nacional homenageia laçador brusquense Calinho Montibeller

A sexta-feira, 4, foi marcada pela abertura oficial do 33º Rodeio Crioulo Nacional, do CTG Laço do Bom Vaqueiro. A solenidade contou com a presença de autoridades como o prefeito Jonas Paegle e o vice Ari Vequi, além de assessores, tradicionalistas e o público.

A abertura foi feita pelo narrador Sizenando do Carmo Neto, diretor do Departamento de Narradores do Brasil, e que há 26 anos consecutivos narra os rodeios do CTG.

A emoção foi a tônica da abertura, pois o pai e os filhos de Calinho Montibeller, tradicionalista e laçador brusquense que faleceu no início deste ano, participaram de homenagem a ele.

O pai de Calinho, Genézio Montibeller e seus filhos, todos pertencentes ao Piquete Vô Genézio, não conseguiram conter as lágrimas quando um boi foi solto na cancha, simbolizando Calinho nos tiros de laço.

A principal competição do rodeio também leva o nome do tradicionalista: “Troféu José Carlos Montibeller”.