3ª Corrida da Apae de Brusque ganha embaixadores; saiba quem são

Nesta semana, a 3ª Corrida da Apae de Brusque divulgou o nome dos embaixadores desta edição do evento. A corrida beneficente acontece no dia 18 de maio.

Os escolhidos são rostos de cinco usuários dos serviços da entidade: Ewerton Luiz de Araújo, 29 anos; Matheus Peirão Kempner, 16 anos; Jonatas Ristow Hofelmann, 42 anos; Jean Carlos Barni, 49 anos, e Milena Luisa Dada, 23 anos, estão contribuindo com a divulgação da corrida, que terá toda a renda revertida para a Apae e também para o projeto Pernas Solidárias.

“É a primeira vez que estamos utilizando esse formato. A ideia surgiu durante o lançamento da corrida e achamos muito interessante. Como tudo que fazemos queremos colocar nossos usuários como protagonistas, decidimos que alguns deles seriam os nossos embaixadores”, destaca a diretora da Apae de Brusque, Rosecler Ceratti Foletto.

A partir de agora, Ewerton, Matheus, Jonatas, Jean e Milena começam a aparecer nas redes sociais da Apae. Cada um com a missão de representar a entidade em um aspecto.

Ewerton, por exemplo, é usuário da Apae há mais de 15 anos, e foi escolhido para ser o embaixador da esperança. Matheus, que frequenta a Apae de Brusque há dez, é o embaixador da saúde. Já o embaixador da inclusão é Jonatas, amigo da Apae de Brusque há quatro anos. Jean, que frequenta a instituição há 35 anos, é o embaixador do amor, e por fim, Milena, que está na Apae há sete anos, foi escolhida a embaixadora da alegria.

“A ideia é eles começarem a aparecer na divulgação da corrida e também fixar a imagem deles como usuários do nosso serviço. A corrida é uma das formas de levar a Apae para fora dos muros e a participação efetiva deles, desde a divulgação, acaba fomentando que outros usuários queiram participar também”, ressalta a diretora.

Os cinco embaixadores vão participar ao lado da família e amigos e estão ansiosos para garantir uma medalha. “Achei bem legal ser escolhido para ser um dos embaixadores da corrida. Muita gente vai participar no dia. Estou bem animado”, destaca Jonatas.

A corrida

A 3ª Corrida da Apae de Brusque terá largada na sede da instituição, às 7h do dia 18 de maio, para 5km e 10km individual, masculino e feminino; seguido da largada da caminhada, de 3km. O evento também contará com prova Kids, para crianças de 2 a 13 anos, com corridas de 50m, 100m, 200m e 400m.

As inscrições já estão disponíveis no site da DTO Sports (dtosports.com.br/apae), empresa responsável pela organização e execução do evento. As inscrições estão no quarto e último lote, com valor de R$ 109 + taxa para corrida, R$ 79 + taxa para caminhada e R$ 49 + taxa para corrida kids. O prazo para se inscrever encerra no dia 12 de maio.

Premiação

A premiação da 3ª Corrida da Apae de Brusque será para os cinco primeiros colocados na categoria geral (5km e 10km), tanto masculino como feminino. Da mesma forma, serão premiados do 1º ao 3º lugar por idades (de cinco em cinco anos) e a maior equipe. Já os participantes da caminhada irão ganhar medalhas, assim como os demais participantes.

A retirada dos kits será realizada no sábado, dia 17 de maio, das 10h às 17h, na sede da Apae de Brusque. A entidade também solicita que neste dia os participantes levem um produto de limpeza para doação.

Leia também:

1. Homem que usava carro para entregar drogas em Brusque é preso

2. Consulta pública para concessão do esgotamento sanitário em Brusque recebe mais de 70 sugestões

3. Bolsa família: quais são os bairros com mais famílias beneficiadas pelo programa em Brusque

4. “Lei anti-Oruam” é aprovada na Câmara de Brusque para proibir contratação de shows com apologia a crimes

5. Homem e criança de três anos ficam feridos após colisão entre bicicleta e moto em Brusque; motociclista fugiu

Assista agora mesmo!

Brusquense, Ivete Appel foi escolhida Brotinho do Mês do Carlinhos Bar nos anos 60: