Programação de Páscoa e mais: confira sete coisas para fazer em Brusque e região no fim de semana

Procurando opções de lazer para Brusque e região neste fim de semana? A reportagem de O Município separou eventos que acontecem entre esta sexta-feira, 4, e domingo, 6.

1. Programação de Páscoa em Brusque

A programação de Páscoa da Ostern Brusque inicia neste fim de semana. A abertura oficial será na sexta-feira, 4, às 20h, na Praça Barão de Schneeburg, com a apresentação da Família Encantada de Páscoa, acompanhada de um show musical com Andrei Freitas. No sábado, 5, a partir das 17h, a Toca da Família Coelho abre suas portas para receber a criançada. Já no domingo, 6, a praça vai ser palco de um grande piquenique, das 14h às 19h. A proposta é que as famílias levem suas cestas e aproveitem uma tarde ao ar livre.

2. Feira de Páscoa em Guabiruba

Neste domingo, 6, das 9h às 21h, acontece a Feira Delícias de Páscoa, um evento gratuito e repleto de atrações em Guabiruba. A feira será realizada em anexo à Câmara de Vereadores e é promovida pela Fundação Cultural de Guabiruba. A Feira Delícias de Páscoa reúne artesãos e pequenos negócios locais, oferecendo uma grande variedade de produtos, incluindo artesanatos em tecido, decoração, patchwork, crochê e tricô, peças de madeira, objetos pintados à mão, além de opções de comidas e bebidas artesanais.

Para as crianças, ainda estão programadas brincadeiras temáticas de Páscoa às 11h, 14h e 16h, com prêmios para os três primeiros colocados. Além disso, a partir de 19h, haverá apresentações especiais com os grupos de corais da cidade.

3. Temperô na Praça

O Núcleo de Gastronomia da Associação Empresarial de Brusque, Guabiruba e Botuverá (Acibr) promove neste fim de semana mais uma edição do Temperô na Praça, na praça Sesquicentenário. O festival inicia na sexta-feira, 4, das 18h30 às 22h. No sábado, 5, os estabelecimentos abrem às 10h e seguem até às 22h. Já no domingo, 6, vai das 10h às 20h. O evento também terá música ao vivo.

Os restaurantes participantes são Pizzaria @migos.com, Batata Bistrô, Best Burger, Deck 09, Doss Local Pizza, Hi Dogz, Koda Kebaberia, Quirino Tapas y Tragos, Sassipan e Upper Burger. Além disso, estarão no evento as cervejarias Agnus, Brusque, Cequattro, Kiezen e Zehn Bier, e também a LS Drinks.

4. Sábado Fácil de Páscoa

A Câmara de Dirigentes Lojistas de Brusque (CDL Brusque) realiza mais uma edição do Sábado Fácil, e, desta vez, o tradicional evento está no clima da Páscoa, no próximo dia 5. As atividades na praça Barão de Schneeburg iniciam às 9h, com os tradicionais serviços gratuitos de orientações de saúde com a equipe da Unifebe e da Odonto Sharing. Já as crianças poderão se divertir com as atividades recreativas, cama elástica, pintura facial e também a pintura de casquinhas de Páscoa, promovida pela CDL e Secretaria de Educação, com o apoio da Uniasselvi. Haverá ainda feira de artesanato, organizada pela Fundação Cultural, reunindo os talentos locais com produtos únicos, além de atrações musicais.

5. Lançamento de livro

Será lançado neste sábado, 5, na loja Gevaerd Calçados, no bairro Jardim Maluche, o livro TRI – Transpira Respira e Inspira, que traz histórias de corredores amadores do Brasil, incluindo os brusquenses Aparecida Leite e Irajá Trindade. O evento de lançamento ocorre a partir das 9h e vai até às 13h. O livro reúne 20 histórias, de atletas de diversos lugares do país, relacionadas à corrida e à vida. Cada exemplar será vendido no valor de R$ 50. Conforme a organização, do valor de cada livro, será doado R$ 20 para a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) de Brusque.

6. Feira Casa

De 3 a 6 de abril, Brusque recebe a Feira Casa, evento com mais de 50 expositores do setor moveleiro e de decoração no Centro de Eventos Maria Celina Vidotto Imhof, o pavilhão da Fenarreo. A feira promete apresentar as últimas tendências do mercado, aliando preços competitivos — direto de fábrica — a produtos exclusivos. O ingresso para o evento está disponível no site da Sympla por R$ 15 (+ taxas) e também pode ser adquirido no local. O valor inclui cashback integral para consumo de chopp, refrigerante ou água durante a feira. Crianças de até 12 anos têm entrada gratuita (menores de 18 anos não têm direito ao benefício do cashback). Na sexta-feira, 4, a feira vai das 18h às 22h. Já no sábado, 5, das 10h às 22h, e no domingo, 6, das 10h às 19h.

7. Torneio de tênis

A segunda etapa regional do circuito de classes da Federação Catarinense de Tênis (FCT) acontece em Brusque entre a sexta-feira, 4, e o domingo, 6, a partir de 8h. O torneio reúne 257 atletas divididos em diversas categorias, de principiante à PRO. Os jogos acontecem na Sociedade Esportiva Bandeirante e no Clube Esportivo Guarani. A entrada é gratuita.

