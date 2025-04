Os moradores de Brusque e região devem, enfim, começar a sentir, na prática, o verdadeiro clima outonal a partir desta sexta-feira, 4.

Isso porque este dia marcará o fim do calor intenso que se prolongou +abril adentro, quando as temperaturas atípicas chegaram a ultrapassar os 33°C.

De acordo com as projeções do meteorologista Leandro Puchalski, os termômetros indicarão uma transição térmica gradual ao longo do dia.

Dessa forma, as máximas dificilmente alcançarão os 30°C. Não obstante, os valores ainda poderão oscilar acima dos 25°C em algumas cidades situadas no Vale do Itajaí-Mirim.

Brusque sob ventos

Ademais, um dos principais destaques da projeção desta sexta-feira, emitida por Puchalski, será a intensificação dos ventos.

Consequentemente, espera-se que as rajadas ganhem força a partir da tarde, com picos que poderão, inclusive, superar os 50 km/h.

Apesar desse panorama ventoso previsto, a possibilidade de chuva é considerada baixa pelo especialista do tempo.

Caso ocorram precipitações, estas serão isoladas e de baixo volume, sem gerar impacto significativo sobre Brusque e região, explica o profissional.

Diante disso, o sol ainda sinaliza marcar presença durante a sexta-feira. Entretanto, haverá momentos de variação de nuvens, ofuscando aberturas mais prolongadas.

Brusque no fim de semana

Em relação ao fim de semana, a tendência apontada por Puchalski é de um cenário tipicamente outonal em todo o Vale do Itajaí-Mirim.

Sobretudo nas temperaturas noturnas, que poderão ficar abaixo dos 15°C em Brusque e arredores, tanto no amanhecer de sábado, 5, quanto no domingo, 6.

Em contrapartida, nas cidades de maior altitude da região, os termômetros até prometem registrar valores inferiores a 10°C, proporcionando uma sensação térmica ainda mais fria.

Com isso, o novo padrão térmico tende a evocar uma sensação, antecipando assim, os ares mais frios do inverno.

Contudo, durante as tardes, o cenário climático será ameno e agradável, com máximas que dificilmente ultrapassarão os 25°C na referida região brusquense, antecipa o especialista.

Risco baixo de chuva

Para aqueles que estão planejando atividades ao ar livre, as perspectivas são animadoras para o fim de semana em Brusque e região.

Segundo as análises de Puchalski, o risco de chuva será mínimo no sábado e domingo.

Embora não se descarte a possibilidade de chuviscos isolados ou garoa durante as madrugadas, é importante destacar que o período adiante promete ser predominantemente seco.

Conforme a análise do meteorologista, a expectativa é de tempo firme, sob a presença do sol alternando com períodos de maior nebulosidade.

Considerações finais

Puchalski ressalta, por fim, a importância de acompanhar as atualizações diárias das previsões.

Isto porque os modelos meteorológicos, especialmente os de médio e longo prazo, estão sujeitos a ajustes à medida que novos dados são incorporados.

Ele assegura, portanto, que seguirá monitorando atentamente as condições climáticas e fornecerá informações sempre que necessário para manter a população bem informada.

Brusque e região na madrugada

A partir de agora, as informações serão focadas na madrugada que passou, com ênfase na região brusquense, abrangendo todo o Vale do Itajaí-Mirim.

A tabela abaixo então apresenta as temperaturas mínimas registradas logo após o romper da aurora desta sexta-feira, ilustradas em vermelho.

Já os volumes de chuva, acumulados no intervalo entre a meia-noite e as primeiras horas do dia, estão expostos na coluna em azul, facilitando a visualização das variações pluviométricas durante esse período.

