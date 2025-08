Os moradores de Brusque, que planejam atividades externas, devem estar atentos às condições do tempo nesta segunda-feira, 4, quando o município então celebra seu aniversário com feriado municipal.

A presença de uma frente fria, que já começou a influenciar o clima no domingo, 3, deve ganhar força justamente nesta data especial.

Por consequência, o avanço do sistema trará instabilidade, prometendo intensificar a demanda por guarda-chuvas e agasalhos ao longo do período diurno.

Brusque na segunda-feira

De acordo com o meteorologista Leandro Puchalski, há risco de chuva a qualquer momento do dia, sem um horário definido para sua ocorrência.

Embora o padrão predominante seja de fraca intensidade, ele não descarta a possibilidade de algumas pancadas moderadas em determinados momentos.

O sol, se aparecer, será por curtos intervalos, já que a nebulosidade deve predominar, explica Puchalski.

Essa projeção, segundo o meteorologista, abrange não apenas Brusque, mas também os demais municípios situados ao longo do Vale do Itajaí-Mirim.

As temperaturas, por sua vez, sinalizam apresentar pouca variação, com tendência de queda gradual na sensação térmica.

Conforme a expectativa do especialista, as máximas até podem superar os 20°C, mas apenas por pequena margem.

Diante desse cenário, o uso de roupas mais quentes deve fazer parte da programação de quem pretende circular pela cidade durante o feriado.

Brusque na terça-feira

Na terça-feira, 5, a instabilidade ainda segue presente em Brusque e região, mas com tendência a maiores períodos de melhoria em relação à segunda-feira, ressalta Puchalski.

Um fator que merece atenção é a baixa sensação térmica, prevista então para o quinto dia de agosto.

Conforme o meteorologista, os termômetros não devem ultrapassar os 17°C a 18°C, reforçando assim a necessidade de manter as vestimentas de inverno em tempo integral.

Brusque na quarta-feira

Já a partir de quarta-feira, 6, caso as projeções do referido profissional se confirmem, o tempo deve começar a apresentar sinais de estabilidade.

Com isso, há expectativa de retorno gradual do sol e diminuição das áreas de instabilidade sobre Brusque e o Vale do Itajaí-Mirim.

Monitoramento

Puchalski ressalta, pois, a importância de acompanhar a previsão do tempo diariamente.

Isso porque os modelos meteorológicos estão em constante atualização, conforme novos dados são incorporados.

O tempo na madrugada

Dando continuidade à matéria, a pauta vem abordar agora o monitoramento do tempo na região de Brusque, realizado durante a madrugada desta segunda-feira.

Na tabela abaixo, você confere as temperaturas mínimas registradas logo após o amanhecer, destacadas em vermelho para cada local.

Já os volumes de chuva, acumulados no intervalo entre a meia-noite e as primeiras horas do dia, estão expostos na coluna em azul, facilitando a visualização das variações pluviométricas durante esse período.

