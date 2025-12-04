Após o episódio de granizo que atingiu diversos bairros de Brusque na tarde de quarta-feira, 3, a previsão para esta quinta-feira, 4, sinaliza condições favoráveis às práticas externas na maior parte do período, com o sol prometendo aparecer entre variações de nuvens.

A projeção, pois, é feita pela Climaterra, sob análise técnica do especialista do órgão, Ronaldo Coutinho.

Ele destaca, inclusive, que a possibilidade de novas instabilidades não está completamente afastada.

Caso ocorram, a tendência então é que se manifestem do meio da tarde em diante, de forma isolada e pontual.

Nesse contexto, o órgão aponta que o comportamento da atmosfera será compatível com situações típicas de verão, em que chuvas rápidas e pontuais podem ocorrer, apesar da maior parte do dia ser de tempo firme.

Diante desse cenário, o órgão recomenda vigilância às atividades externas programadas para a segunda metade do dia.

Em especial, aquelas de média e longa duração exigem maior cuidado, já que as instabilidades previstas podem ocorrer de forma irregular e localizada.

Brusque e as temperaturas

Em relação às temperaturas, a Climaterra antecipa a manutenção do aquecimento ao longo desta quinta-feira em Brusque e região.

Contudo, não há indicativo de calor intenso, embora os valores máximos possam alcançar 30°C.

Caso esse limite seja ultrapassado, a tendência é que não ocorra de maneira significativa, sem grande margem acima desse patamar.

Brusque sob monitoramento

Por fim, a nota reforça a importância de acompanhar as atualizações meteorológicas ao longo do dia, já que todas as previsões estão sujeitas a ajustes conforme novos dados são incorporados aos modelos atmosféricos.

Coutinho informa que seguirá monitorando a evolução das condições e divulgará informações complementares sempre que necessário, garantindo que a população permaneça bem informada.

O tempo na madrugada

Dando continuidade à reportagem, o assunto passa a abordar o monitoramento da madrugada desta quinta-feira em Brusque e toda a região.

O levantamento mais recente revela um panorama detalhado.

A tabela anexa apresenta as temperaturas mínimas registradas logo após o amanhecer em diversos pontos no Vale do Itajaí-Mirim.

A análise também evidencia que, no período compreendido entre a meia-noite e as primeiras horas do dia, não foram registradas ocorrências de chuva, conforme destacado nos campos em azul.

Fotos dos leitores

Para encerrar esta pauta com chave de ouro, você está convidado a se encantar com as maravilhosas fotos enviadas pelos leitores.

Cada imagem revela, de forma única, a essência de como a manhã desta quinta-feira iniciou nos diferentes lugares destacados nas legendas; deslize para o lado e confira.

*Bairro Gabiroba em Botuverá/Fotos: Marcos e Sonia Bianchessi >>

*Bairro Tirivas em Presidente Nereu/Fotos: Amilton e Margareti Petry >>

*Fazenda Rio Bonito em Vidal Ramos/Fotos: Jaison e Juliana Brambila >>

