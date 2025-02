A atmosfera típica do verão sinaliza manter sua influência sobre Brusque e região nesta terça-feira, 4, proporcionando assim mais um dia de calor sob intenso desconforto térmico.

As temperaturas prometem alcançar picos entre 30°C e 34°C, tanto no município quanto nas cidades vizinhas, reforçando a sensação de abafamento.

Esse aquecimento, aliado à elevada umidade do ar, cria condições favoráveis para o retorno das pancadas de chuva isoladas, sobretudo a partir da tarde, quando o risco aumenta consideravelmente.

Diante desse cenário à vista, o meteorologista Leandro Puchalski elaborou um boletim detalhado, trazendo informações precisas sobre o comportamento do tempo ao longo do dia em todo o Vale do Itajaí-Mirim.

O conteúdo completo da nota divulgada pode ser conferido logo após a imagem.

Calor e seus efeitos

*Boletim: Leandro Puchalski >>

O verão segue firme em Brusque e região, e a terça-feira não será diferente. Para aqueles que planejam atividades ao ar livre, a recomendação é aproveitar o turno da manhã, quando a chance de chuva é menor.

Apesar da presença constante de nuvens, o sol promete aparecer em alguns momentos, embora sem garantia de predominância prolongada.

As temperaturas devem alcançar os 30°C, podendo ultrapassar essa marca caso a nebulosidade permita períodos mais extensos de sol.

Se o céu se mantiver mais fechado, o calor será sentido de forma mais abafada, intensificando a sensação de desconforto térmico.

No entanto, caso as aberturas sejam mais generosas, os termômetros podem atingir entre 33°C e 35°C, um cenário já observado nos últimos dias.

Calor e o risco de chuva

O período da tarde requer mais atenção, já que a instabilidade volta a ganhar força. Pancadas de chuva isoladas podem ocorrer, algumas acompanhadas de trovoadas.

Como é característico desta época do ano, a distribuição das precipitações será bastante irregular.

Enquanto um bairro tende a registrar um volume significativo de chuva, outro, a poucos quilômetros de distância, pode passar o dia praticamente seco.

De maneira geral, a terça-feira será marcada por calor e possibilidade de chuva mal distribuída, especialmente a partir do turno vespertino.

Vale lembrar, pois, que a intensidade do calor dependerá diretamente da cobertura de nuvens ao longo do dia.

Além disso, como toda previsão, ajustes podem ocorrer conforme novos dados forem incorporados aos modelos meteorológicos.

Seguimos acompanhando e traremos atualizações sempre que necessário.

*Com informações: Leandro Puchalski/Meteorologista

O tempo na madrugada

Dando continuidade à matéria, o foco agora é o monitoramento das condições climáticas observadas durante a madrugada desta terça-feira em todo o Vale do Itajaí-Mirim, realizado em parceria com a rede Groh Estações.

A tabela abaixo então apresenta as temperaturas mínimas registradas logo após o amanhecer, correspondentes a cada local descrito em anexo na coluna vermelho.

A apuração também considera os volumes de chuva registrados no intervalo entre a meia-noite e as primeiras horas do dia, conforme indicado nos campos em azul.

Fotos dos leitores

Enquanto isso, aproveite para se encantar com a galeria abaixo, que ilustra o amanhecer desta terça-feira, registrada em diferentes locais destacados nas legendas.

