Os moradores de Brusque amanheceram neste domingo, 4, sob um comportamento térmico distinto daquele observado no sábado, 3, quando o calor levou os termômetros da cidade a beirar os 40°C.

Em poucas horas, a troca de ar associada à passagem de uma frente fria impôs um cenário mais ameno, com registros abaixo dos 17°C em pontos do município, evidenciando a mudança no padrão atmosférico.

A virada no tempo também se refletiu em outras áreas do Vale do Itajaí-Mirim.

Municípios como Vidal Ramos, pois, registraram temperaturas inferiores a 10°C nas primeiras horas do dia, reforçando a abrangência do processo de resfriamento.

A tendência indicada é de manutenção desse novo padrão térmico, sobretudo ao longo da primeira metade da próxima semana, com o calor intenso ficando temporariamente afastado da região.

Recuo do calor em números

Confira, a seguir, o levantamento completo das temperaturas mínimas registradas entre a madrugada e o amanhecer deste domingo.

O monitoramento abrange todo o Vale do Itajaí-Mirim e evidencia, de forma objetiva, a mudança no comportamento térmico que passou a atuar sobre a região.

Os dados destacados em vermelho reforçam esse novo cenário, ao traduzirem, na prática, o recuo do calor então observado após os registros extremos do dia anterior.

*Mais adiante, após os anúncios, está disponível a previsão detalhada do tempo, apresentada no boletim elaborado pelo especialista da Climaterra, Ronaldo Coutinho.

Previsão após o apoio comercial

Domingo sob recuo do calor

*Boletim: Climaterra >>

A passagem de uma frente fria, com fraca atividade em termos de chuva, impôs à região de Brusque uma mudança relevante no padrão térmico, perceptível já no amanhecer deste domingo.

O contraste então marcou uma ruptura em relação ao calor intenso da véspera, quando os termômetros chegaram a beirar os 40°C.

Nesse contexto, o aquecimento extremo não deve se repetir, e as temperaturas ao longo da tarde tendem a permanecer abaixo dos 30°C, refletindo o recuo do abafamento mais acentuado.

Trégua no calor se mantém

A tendência indica a manutenção desse novo padrão atmosférico ao menos até a próxima terça-feira em todo o Vale do Itajaí-Mirim.

As madrugadas, sobretudo, sinalizam maior resfriamento, com mínimas que podem ficar abaixo dos 15°C em Brusque.

Em cidades situadas em áreas mais elevadas, os termômetros devem variar entre 8°C e 12°C, patamar considerado baixo para a época do ano.

Em relação às temperaturas máximas, a expectativa aponta para ausência de picos elevados, com os termômetros mantendo-se contidos durante as tardes, reforçando a pausa no calor mais intenso.

Esse comportamento, pois, ganha destaque por ocorrer em pleno início de janeiro, período em que o verão costuma impor o auge do seu rigor.

Pouca chuva

Quanto às chuvas, os modelos atmosféricos indicam baixo potencial entre este domingo e a primeira metade da próxima semana, sem sinalização de volumes expressivos.

Ainda assim, não estão descartados episódios isolados de garoa ou chuvisco, especialmente durante a noite ou nas primeiras horas do dia.

Monitoramento constante

As projeções apresentadas refletem as atualizações mais recentes dos modelos meteorológicos, que permanecem em constante monitoramento.

Ajustes pontuais podem ocorrer conforme novas informações sejam incorporadas, o que reforça a importância do acompanhamento contínuo da previsão para melhor planejamento das atividades externas.

Fotos dos leitores

A pauta culmina com a apresentação de fotografias, então enviadas pelos leitores.

As imagens revelam a particularidade do despertar da manhã deste domingo em cada um dos locais identificados nas legendas; deslize para o lado e confira.

*Bairro Gabiroba em Botuverá/Fotos: Marcos e Sonia Bianchessi >>

*Fazenda Rio Bonito em Vidal Ramos/Fotos: Jaison e Juliana Brambila >>

