Os moradores de Brusque amanheceram neste domingo, 4, sob um comportamento térmico distinto daquele observado no sábado, 3, quando o calor levou os termômetros da cidade a beirar os 40°C.

Em poucas horas, a troca de ar associada à passagem de uma frente fria impôs um cenário mais ameno, com registros abaixo dos 17°C em pontos do município, evidenciando a mudança no padrão atmosférico.

A virada no tempo também se refletiu em outras áreas do Vale do Itajaí-Mirim.

Municípios como Vidal Ramos, pois, registraram temperaturas inferiores a 10°C nas primeiras horas do dia, reforçando a abrangência do processo de resfriamento.

A tendência indicada é de manutenção desse novo padrão térmico, sobretudo ao longo da primeira metade da próxima semana, com o calor intenso ficando temporariamente afastado da região.

calor
O céu de Brusque, então fotografado nas primeiras horas da manhã deste domingo/Foto: Ciro Groh/O Município

Recuo do calor em números

Confira, a seguir, o levantamento completo das temperaturas mínimas registradas entre a madrugada e o amanhecer deste domingo.

O monitoramento abrange todo o Vale do Itajaí-Mirim e evidencia, de forma objetiva, a mudança no comportamento térmico que passou a atuar sobre a região.

Os dados destacados em vermelho reforçam esse novo cenário, ao traduzirem, na prática, o recuo do calor então observado após os registros extremos do dia anterior.

*Mais adiante, após os anúncios, está disponível a previsão detalhada do tempo, apresentada no boletim elaborado pelo especialista da Climaterra, Ronaldo Coutinho.

tempo

Brusque

Calor

Calor

Calor

Calor

Domingo sob recuo do calor

*Boletim: Climaterra >>

A passagem de uma frente fria, com fraca atividade em termos de chuva, impôs à região de Brusque uma mudança relevante no padrão térmico, perceptível já no amanhecer deste domingo.

O contraste então marcou uma ruptura em relação ao calor intenso da véspera, quando os termômetros chegaram a beirar os 40°C.

Nesse contexto, o aquecimento extremo não deve se repetir, e as temperaturas ao longo da tarde tendem a permanecer abaixo dos 30°C, refletindo o recuo do abafamento mais acentuado.

calor
Imagem então mostra Brusque começando a manhã deste domingo/Foto: Ciro Groh/O Município

Trégua no calor se mantém 

A tendência indica a manutenção desse novo padrão atmosférico ao menos até a próxima terça-feira em todo o Vale do Itajaí-Mirim.

As madrugadas, sobretudo, sinalizam maior resfriamento, com mínimas que podem ficar abaixo dos 15°C em Brusque.

Em cidades situadas em áreas mais elevadas, os termômetros devem variar entre 8°C e 12°C, patamar considerado baixo para a época do ano.

Em relação às temperaturas máximas, a expectativa aponta para ausência de picos elevados, com os termômetros mantendo-se contidos durante as tardes, reforçando a pausa no calor mais intenso.

Esse comportamento, pois, ganha destaque por ocorrer em pleno início de janeiro, período em que o verão costuma impor o auge do seu rigor.

calor
Imagem então mostra Brusque começando a manhã deste domingo/Foto: Ciro Groh/O Município

Pouca chuva

Quanto às chuvas, os modelos atmosféricos indicam baixo potencial entre este domingo e a primeira metade da próxima semana, sem sinalização de volumes expressivos.

Ainda assim, não estão descartados episódios isolados de garoa ou chuvisco, especialmente durante a noite ou nas primeiras horas do dia.

calor
Cenário então observado em Brusque na manhã deste domingo/Foto: Ciro Groh/O Município

Monitoramento constante

As projeções apresentadas refletem as atualizações mais recentes dos modelos meteorológicos, que permanecem em constante monitoramento.

Ajustes pontuais podem ocorrer conforme novas informações sejam incorporadas, o que reforça a importância do acompanhamento contínuo da previsão para melhor planejamento das atividades externas.

Fotos dos leitores

A pauta culmina com a apresentação de fotografias, então enviadas pelos leitores.

As imagens revelam a particularidade do despertar da manhã deste domingo em cada um dos locais identificados nas legendas; deslize para o lado e confira.

*Bairro Gabiroba em Botuverá/Fotos: Marcos e Sonia Bianchessi >>

*Fazenda Rio Bonito em Vidal Ramos/Fotos: Jaison e Juliana Brambila >>

