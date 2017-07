Registramos com pesar os falecimentos de:

MARGARIDA FISCHER RIFFEL, 81

Faleceu no Hospital Azambuja. Residia no bairro Guabiruba Sul. O sepultamento será realizado nesta quarta-feira, 5, às 9h, no cemitério do bairro. Viúva, deixa cinco filhos, cinco netos e uma bisneta.

SEZEFREDO BUSCHIROLLI (POPULAR ALFREDO BUSCHIROLLI), 93

Faleceu no Hospital Azambuja. Residia no bairro Ribeirão do Ouro, em Botuverá. Teve o sepultamento realizado no cemitério do bairro. Deixa nove filhos e 21 netos.

EVELINA ROCHA VIEIRA, 103

Faleceu em sua residência no bairro Santa Terezinha. Teve o sepultamento realizado no cemitério do bairro. Viúva, deixa 12 filhos, 36 netos e 29 bisnetos.

JOÃO JANUARIO, 66

Faleceu no Hospital Azambuja. Residia no bairro Planalto. O sepultamento será realizado nesta quarta-feira, 5, no cemitério do bairro Santa Terezinha. Deixa esposa, dois filhos e quatro netos.