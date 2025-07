Os moradores de Brusque enfrentaram, nesta sexta-feira, 4, mais um amanhecer de frio acentuado, com temperaturas abaixo dos 11 °C.

A cena então voltou a exigir casacos pesados e reforçou o uso dos agasalhos mais quentes por parte de quem precisou sair cedo de casa.

E, ao que tudo indica, o fim de semana deve manter essa tendência, sob madrugadas geladas ainda à vista e ausência de um aquecimento expressivo durante as tardes.

Fim de semana e o frio

Segundo o meteorologista Leandro Puchalski, os termômetros até podem registrar marcas diurnas acima dos 20 °C em determinados momentos entre esta sexta-feira e o domingo, 6, em Brusque e região.

No entanto, mesmo com a expectativa da presença do sol, o cenário térmico deve permanecer relativamente ameno ao longo desse período, explica.

À medida que a noite se aproxima, o frio tende a se intensificar novamente, destaca o profissional.

Em Brusque, as mínimas noturnas previstas devem oscilar entre 8°C e 12°C, podendo ser ainda mais baixas em municípios de maior altitude no Vale do Itajaí-Mirim.

Frio seco

Para quem planeja atividades ao ar livre, a previsão é positiva, antecipa Puchalski. O risco de chuva segue baixo, e o tempo deve permanecer estável, apenas com variação de nuvens.

Embora a possibilidade de chuviscos isolados durante a noite ou nas madrugadas faça parte de sua previsão, qualquer ocorrência pluviométrica será fraca e pontual.

De modo geral, o fim de semana deve oferecer condições favoráveis para eventos externos e deslocamentos, desde que o frio seja devidamente levado em conta.

O especialista complementa: o padrão climático projetado para sábado e domingo está mantido, mas ressalta que esta sexta-feira deve ter a influência da umidade marítima, com muitas nuvens ao longo do dia, impondo condição de garoa pontual em alguns momentos.

Monitoramento

Por fim, Puchalski reforça a importância de acompanhar os boletins atualizados, uma vez que os modelos meteorológicos estão em constante revisão, conforme novas informações vão sendo incorporadas.

Ele garante que o monitoramento segue permanente, com atualizações sempre que necessário.

O frio na madrugada

A partir de agora, as informações serão focadas na madrugada que passou, com ênfase na região brusquense, abrangendo todo o Vale do Itajaí-Mirim.

A tabela abaixo então apresenta as temperaturas mínimas registradas logo após o romper da aurora desta sexta-feira, ilustradas em vermelho.

A apuração também revela os volumes de chuva registrados no intervalo entre meia-noite e as primeiras horas do dia, conforme indicado nos campos em azul.

Fotos dos leitores

A pauta de hoje se encerra com chave de ouro, apresentando as deslumbrantes paisagens registradas no amanhecer desta sexta-feira, enviadas pelos leitores.

Prepare-se para se emocionar com as maravilhas do interior, cada uma identificada e descrita em suas respectivas legendas; confira arrastando para o lado.

*Bairro Gabiroba em Botuverá/Fotos: Marcos e Sonia Bianchessi >>

1 de 12

*Bairro Tirivas em Presidente Nereu/Fotos: Amilton e Margareti Petry >>

1 de 6

*Fazenda Rio Bonito em Vidal Ramos/Fotos: Jaison e Juliana Brambila >>

1 de 9

