O amanhecer desta quarta-feira, 4, foi marcado por denso nevoeiro em Brusque, o que comprometeu a visibilidade e exigiu atenção dos motoristas nas primeiras horas do dia.

A condição, que se formou entre o fim da madrugada e o início da manhã, impactou principalmente o trânsito urbano e, por consequência, chamou a atenção pela intensidade.

Brusque sob tempo seco

Apesar do cenário cinzento no início do dia, a previsão é de tempo seco, com presença do sol e elevação nas temperaturas ao longo desta quarta-feira.

De acordo com o meteorologista Leandro Puchalski, os termômetros podem até superar os 26°C durante a tarde, mesmo com variação de nuvens em alguns momentos.

Assim, não há previsão de chuva para o decorrer do período, o que favorece quem tem atividades externas programadas, antecipa o profissional.

Mudanças em Brusque

Puchalski destaca, no entanto, que essa condição estável promete anteceder uma nova virada no tempo.

A quinta-feira, 5, deve ser marcada pelo retorno da instabilidade sobre Brusque e todo o Vale do Itajaí-Mirim, com possibilidade de chuva a qualquer hora do dia.

O meteorologista, pois, não descarta episódios de precipitação mais forte, inclusive com trovoadas em algumas áreas da região.

Diante disso, ele recomenda que os moradores aproveitem o tempo firme desta quarta-feira, já que a tendência para o dia seguinte é de um cenário bem diferente.

Caso a projeção então se confirme, a instabilidade tende a se prolongar ao longo da quinta-feira, exigindo atenção diante do cenário climático adverso previsto.

Monitoramento

O meteorologista ainda ressalta que toda a projeção climática está sujeita a ajustes, à medida que novos dados vão sendo incorporados aos modelos.

Por isso, ele reforça a importância de acompanhar a previsão do tempo de forma constante e afirma que seguirá monitorando a evolução das condições atmosféricas, divulgando novas informações sempre que necessário.

Brusque e região na madrugada

Dando sequência à edição desta quarta-feira, a pauta segue com as informações relacionadas ao tempo.

Agora, o destaque é o monitoramento realizado durante a madrugada, abrangendo toda a região brusquense.

A tabela abaixo apresenta o levantamento das temperaturas mínimas registradas logo após o amanhecer de hoje, correspondentes a cada local indicado em vermelho.

A análise também evidencia que, no período compreendido entre a meia-noite e as primeiras horas do dia, não foram registradas ocorrências de chuva, conforme destacado nos campos em azul.

Fotos dos leitores

A edição desta quarta-feira se encerra em grande estilo, sob o registro sensível do despertar interiorano pelas câmeras fotográficas dos leitores.

As imagens capturam a beleza das primeiras horas da manhã em diversos cenários, proporcionando um vislumbre da serenidade e das cores, marcando o início do dia no interior.

Um encerramento inspirador, cortesia da participação dos leitores da página. Arraste para o lado e confira.

*Bairro Gabiroba em Botuverá/Fotos: Marcos e Sonia Bianchessi >>

1 de 20

*Bairro Tirivas em Presidente Nereu/Fotos: Amilton e Margareti Petry >>

1 de 12

*Fazenda Rio Bonito em Vidal Ramos/Fotos: Jaison e Juliana Brambila >>

1 de 13

