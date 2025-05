A previsão do tempo para este domingo, 4, confirma a manutenção de um cenário climático que já se arrasta desde meados de abril, com a ausência de chuva significativa predominando sobre Brusque e região.

Segundo o meteorologista Leandro Puchalski, as condições seguem amplamente favoráveis para atividades ao ar livre, uma vez que não há risco de precipitação.

O sol, por sua vez, sinaliza aparecer entre nuvens ao longo do dia, sem provocar grandes alterações no padrão atmosférico em todo o Vale do Itajaí-Mirim.

Assim, com a continuidade deste panorama, o tempo seco se consolida ainda mais neste início de maio.

As temperaturas da tarde deste domingo seguem dentro do esperado para o outono, com discreto aquecimento, e os termômetros podem alcançar entre 26°C e 28°C, sem oscilações expressivas, portanto.

Após o domingo

Ao projetar a sequência do mês, Puchalski afirma que, pelo menos durante a primeira quinzena de maio, não há previsão de mudanças significativas que venham reverter o atual quadro de escassez hídrica.

De acordo com o meteorologista, os modelos meteorológicos não indicam volumes de precipitação suficientes para alterar o cenário, que já configura uma estiagem progressiva.

Possível retorno da chuva

No entanto, há uma possível exceção no horizonte. Entre os dias 8 e 10 de maio, existe a possibilidade de a região brusquense ser afetada por uma frente fria, o que pode trazer alguns episódios de chuva.

Embora ainda não se esperem acumulados representativos, há indicativos de pancadas isoladas com maior abrangência, explica.

Contudo, o profissional ressalta que, por se tratar de uma previsão de médio prazo, o cenário está sujeito a alterações, à medida que novos dados forem sendo incorporados pelos modelos meteorológicos.

Essa instabilidade pode tanto aumentar a quantidade de chuva quanto reduzi-la ainda mais, conforme sublinha Puchalski.

Domingo antecipa semana

Antes do possível ingresso da frente fria, o tempo seco tende a predominar no decorrer da próxima semana em Brusque e região.

Algumas ocorrências pontuais de garoa ou chuviscos não estão totalmente descartadas, especialmente durante a madrugada a partir deste domingo.

No entanto, caso venham a ocorrer, devem ser eventos isolados e sem relevância para a reversão do quadro geral.

Sem frio intenso à vista

Por fim, no que diz respeito às temperaturas, Puchalski não antecipa frio intenso para Brusque e região nos próximos dias.

Com isso, as madrugadas tendem a seguir amenas, enquanto as tardes devem manter o leve aquecimento típico da estação.

Considerações finais

Em resumo, a primeira metade de maio tende a manter o padrão já observado, ou seja, sol entre nuvens, predominância de tempo seco e baixa probabilidade de mudanças significativas.

A exceção, portanto, se volta para o intervalo entre os dias 8 e 10, quando há uma possibilidade moderada de chuva, ainda sob monitoramento de Puchalski.

O domingo na madrugada

Dando continuidade à edição deste domingo, a edição passa a destacar as informações do monitoramento do tempo na região de Brusque realizado durante a madrugada passada.

A tabela abaixo apresenta as temperaturas mínimas registradas logo após o amanhecer, ilustrado nos números em vermelho.

A análise também evidencia que, no período compreendido entre a meia-noite e as primeiras horas do dia, não foram registradas ocorrências de chuva, conforme destacado nos campos em azul.

Fotos dos leitores

O encerramento desta pauta se dá através das fotografias enviadas pelos leitores.

As imagens a seguir revelam a singularidade do despertar da manhã deste domingo em diversos pontos, conforme indicado nas legendas, proporcionando assim, a contemplação destes momentos inspiradores.

*Bairro Gabiroba em Botuverá/Fotos: Marcos e Sonia Bianchessi >>

1 de 11

*Bairro Tirivas em Presidente Nereu/Fotos: Amilton e Margareti Petry >>

1 de 9

