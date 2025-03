O calor intenso, que vem castigando os moradores de Brusque e região desde fevereiro, não está apresentando sinais de trégua com a chegada de março.

Esse padrão de altas temperaturas deve então persistir na sequência desta semana, elevando os índices a patamares acima dos 32°C.

Além disso, em determinados momentos, os termômetros prometem, até mesmo, ultrapassar os 36°C.

No entanto, um alívio surge no horizonte.

Frente fria e o recuo do calor

A chegada de uma frente fria sinaliza romper esse cenário de extremo desconforto térmico e trazer mudanças no atual comportamento climático para Brusque e região.

De acordo com o meteorologista Piter Scheuer, esse sistema deve atingir o Vale do Itajaí-Mirim no próximo domingo, 9, a partir da tarde, trazendo chuvas mais abrangentes, trovoadas e, na sequência, o esperado recuo do abafamento extremo.

Apesar disso, o especialista esclarece que não se trata do fim definitivo do calor, tampouco da chegada de uma sensação de frio.

A previsão é que, após a passagem da frente fria, as temperaturas máximas sofram uma queda moderada, ficando abaixo dos 30°C ao longo da próxima semana.

Essa tendência, à vista, está diretamente ligada à expectativa de chuvas mais frequentes a partir do dia 10 de março, o que deve aumentar a presença de nebulosidade e, consequentemente, reduzir a incidência prolongada do sol sobre Brusque e região.

Calor segue nesta semana

Até lá, no entanto, entre esta terça-feira, 4, e sábado, 8, o atual padrão de calor deve se manter, com picos acima dos 33°C e predomínio de sol entre variações de nuvens.

Ainda que pancadas de chuva possam ocorrer, especialmente entre a madrugada e o início da manhã, ou entre o meio da tarde em direção à noite, a tendência é que sejam eventos isolados, típicos do verão e de distribuição irregular.

O risco de instabilidades generalizadas antes da chegada da frente fria segue baixo, segundo Scheuer.

Considerações finais

Dessa forma, mantidos os atuais prognósticos, Brusque e região devem experimentar um alívio nas temperaturas a partir do próximo domingo.

Contudo, o meteorologista enfatiza que previsões de médio e longo prazo estão sujeitas a ajustes, conforme novos dados são incorporados aos modelos.

O monitoramento segue constante, e novas informações serão divulgadas sempre que necessário, conclui o profissional.

Calor já na madrugada

Dando continuidade à matéria, o foco agora é o monitoramento das condições climáticas observadas durante a madrugada desta terça-feira em todo o Vale do Itajaí-Mirim, realizado em parceria com a rede Groh Estações.

A tabela abaixo então apresenta as temperaturas mínimas registradas logo após o amanhecer, correspondentes a cada local descrito em anexo na coluna vermelho, remetendo calor já cedo.

A apuração também destaca a ausência de chuva no período, que vai da meia-noite até as primeiras horas do dia, conforme indicado pelos campos em azul.

Fotos dos leitores

*Bairro Gabiroba em Botuverá/Fotos: Marcos e Sonia Bianchessi >>

1 de 18

*Bairro Tirivas em Presidente Nereu/Fotos: Amilton e Margareti Petry >>

1 de 11

