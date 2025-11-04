As condições climáticas esperadas para Brusque e região nesta terça-feira, 4, indicam um comportamento atmosférico relativamente estável, com variação de nuvens e baixa probabilidade de chuva.

Ao longo da semana, os modelos meteorológicos sinalizam oscilações térmicas, com destaque para a elevação das temperaturas na quarta-feira, 5, quando os termômetros podem superar os 30°C.

Contudo, a aproximação de uma nova frente fria, prevista para o fim do período, tende a alterar o cenário climático na sexta-feira, 7.

Brusque nesta terça-feira

Os moradores de Brusque e região, que têm atividades externas programadas para esta terça-feira, podem contar com condições climáticas relativamente favoráveis.

De acordo com boletim emitido pela Climaterra, sob análise do especialista Ronaldo Coutinho, o dia tende a apresentar variação de nuvens, com o sol surgindo entre aberturas — ainda que sem predominar ao longo do período.

Nesse contexto, o risco de chuva não está totalmente descartado e deve ser levado em consideração, sobretudo entre o fim da tarde e o período da noite.

Calor em Brusque

Com efeito, a quarta-feira sinaliza uma elevação mais expressiva nas temperaturas, podendo até caracterizar calor em Brusque e região.

Segundo Coutinho, os termômetros podem alcançar até 33°C em pontos do Vale do Itajaí-Mirim.

O sol, por sua vez, deve aparecer por períodos mais prolongados, favorecendo o aquecimento observado nas projeções da nota emitida pelo órgão.

Ademais, o risco de trovoadas aumenta a partir da tarde, justamente em função do aquecimento e da umidade acumulada na atmosfera, conforme ressaltam as simulações da Climaterra.

Brusque na quinta-feira

Por ora, a quinta-feira, 6, tende a se configurar como um dia de transição, conforme destaca o especialista.

A previsão aponta para maior cobertura de nuvens e temperaturas inferiores em relação ao dia anterior.

De acordo com Coutinho, caso os termômetros ultrapassem os 25°C, isso deve ocorrer por margem discreta.

O risco de chuva, embora não descartado, é considerado baixo para a maior parte da região brusquense.

Ainda assim, o Coutinho recomenda vigilância, uma vez que a variabilidade atmosférica pode alterar o cenário de forma repentina.

Brusque na sexta-feira

Por fim, a sexta-feira promete marcar a passagem de uma frente fria sobre o Vale do Itajaí-Mirim.

Segundo Coutinho, esse sistema deve provocar queda nas temperaturas, com máximas previstas entre 20 e 22°C ao longo do dia.

Nesse contexto, há risco de chuva a qualquer momento, o que pode impactar diretamente atividades externas em Brusque e arredores.

Considerações finais

A Climaterra ressalta a importância de acompanhar a previsão de forma diária, uma vez que os modelos meteorológicos estão sujeitos a constantes ajustes, à medida que novas informações são incorporadas.

Coutinho reforça que seguirá monitorando as condições meteorológicas e trará atualizações pertinentes sempre que necessário.

O tempo na madrugada

Dando continuidade à matéria, o foco agora é o monitoramento das condições climáticas observadas durante a madrugada desta terça-feira em todo o Vale do Itajaí-Mirim, realizado em parceria com as estações meteorológicas de Ciro Groh.

A tabela abaixo então apresenta as temperaturas mínimas registradas logo após o amanhecer, correspondentes a cada local descrito em anexo na coluna em vermelho.

A análise também evidencia que, no período compreendido entre a meia-noite e as primeiras horas do dia, não foram registradas ocorrências de chuva, conforme destacado nos campos em azul.

