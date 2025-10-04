Os moradores de Brusque e região não devem guardar os casacos, mesmo com o cenário de primavera então já estabelecido em outubro.

Isso se deve a uma nova incursão de ar frio prevista na próxima semana, com potencial para um expressiva oscilação térmica em apenas 24 horas.

A informação é baseada na análise do meteorologista Piter Scheuer.

Calor em Brusque

Antes do frio, contudo, a região brusquense tende a enfrentar dois dias de calor. No domingo, 5, e na segunda-feira, 6, as máximas prometem superar com folga os 30°C.

Em especial na segunda-feira, Scheuer aponta para a possibilidade de picos próximos aos 33ºC, dependendo da presença do sol.

Caso a nebulosidade predomine, a sensação de abafamento, mesmo assim, promete se manter, com registros acima dos 30°C.

Frente fria em Brusque

Entre a tarde e noite de segunda-feira, a passagem de uma frente fria sobre o Vale do Itajaí-Mirim deve alterar, pois, significativamente o padrão atmosférico.

Nesse contexto, o meteorologista estima que a redução térmica possa ultrapassar os 10°C em menos de 24 horas, configurando um choque térmico por parte dos termômetros.

Diante desse quadro, a terça-feira sinaliza uma mudança brusca no clima. O dia tende a ser úmido, marcado pela baixa sensação térmica.

Com efeito, as máximas dificilmente devem ultrapassar os 20°C, impondo o uso de agasalhos em tempo integral.

Brusque neste sábado

Antes disso, porém, este sábado já sinaliza uma transição gradual em Brusque e região, sobretudo pela elevação dos termômetros, com máximas podendo superar facilmente os 25°C.

Ainda que a previsão não indique tempo firme ao longo de todo o período, o dia tende a ser mais favorável às atividades externas, especialmente em comparação à sexta-feira, 3, chuvosa, conforme antecipa o especialista.

Nesse contexto, há risco de chuva isolada no decorrer do dia, mas sobretudo a partir do fim da tarde, segundo a análise meteorológica.

O tempo na madrugada

Dando continuidade à edição deste sábado, o foco agora destaca as informações sobre o monitoramento do tempo na região brusquense durante a madrugada que passou.

A tabela abaixo apresenta o levantamento das temperaturas mínimas registradas logo após o romper da aurora, correspondentes a cada local indicado em vermelho.

A apuração também apresenta os índices de chuva registrados entre meia-noite e as primeiras horas do dia, conforme indicado nos campos em azul.

Fotos dos leitores

A pauta de hoje se encerra com chave de ouro, apresentando as deslumbrantes paisagens registradas no amanhecer deste sábado, enviadas então pelos leitores.

Prepare-se para se emocionar com as maravilhas do interior, cada uma identificada e descrita em suas respectivas legendas; confira deslizando para o lado.

