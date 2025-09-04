Depois de um início de setembro marcado pelas chuvas constantes, os moradores de Brusque e região terão nesta quinta-feira, 4, uma breve janela favorável para atividades ao ar livre — incluindo tarefas domésticas, como a secagem de roupas.

Essa trégua, porém, tende a ser passageira, pois uma nova frente fria irá avançar por Santa Catarina, com possibilidade de alcançar o Vale do Itajaí-Mirim entre a noite e a madrugada de sexta-feira, 6.

Brusque na quinta-feira

Segundo o boletim da Climaterra, analisado pelo especialista Ronaldo Coutinho, o enfraquecimento da umidade marítima — responsável pelo tempo cinzento até então — deve abrir espaço para algumas aberturas de sol ao longo da tarde.

Com efeito, a previsão do órgão indica um aquecimento relativo, com os termômetros podendo exceder os 27°C, destoando das temperaturas contidas dos primeiros três dias do mês.

Apesar da melhora momentânea, Coutinho alerta para uma mudança gradual, perceptível a partir do entardecer desta quinta-feira, em função da aproximação do sistema frontal.

Contudo, a possibilidade de chuva durante o dia permanece baixa, mas a instabilidade promete então retornar entre a noite e a madrugada seguinte, explica.

Brusque na sexta-feira

Embora a Climaterra não indique grandes volumes de precipitação, o ingresso do sistema será suficiente para manter a sexta-feira, 5, instável em Brusque e região.

Além disso, as temperaturas entram em declínio, sinalizando permanecer abaixo dos 20 °C.

Brusque no fim de semana

Na sequência, o cenário típico do frio úmido deve então se consolidar no fim de semana em todo o Vale do Itajaí-Mirim, pois o tempo não deve se firmar totalmente, antecipa Coutinho.

Apesar da presença de períodos mais estáveis, a possibilidade de chuva segue presente na previsão, podendo ocorrer de forma localizada.

Por isso, Coutinho recomenda atenção para quem depende de atividades externas.

“Os guarda-chuvas devem seguir à mão, já que o cenário exige cautela. Os agasalhos também são bem-vindos, com temperaturas que devem permanecer abaixo dos 20°C trazendo uma sensação de frio úmido”, orienta o profissional da Climaterra.

Por fim, o boletim destaca que os modelos meteorológicos passam por atualizações constantes, exigindo assim, atenção ao acompanhamento diário das previsões.

Brusque e região na madrugada

Dando continuidade à reportagem, o assunto passa a abordar o monitoramento da madrugada desta quinta-feira em Brusque e toda a região.

O levantamento mais recente revela um panorama detalhado.

A tabela anexa apresenta as temperaturas mínimas registradas logo após o amanhecer em diversos pontos no Vale do Itajaí-Mirim.

A apuração também considera os volumes de chuva registrados no intervalo entre a meia-noite e as primeiras horas do dia, conforme indicado nos campos em azul.

Fotos dos leitores

A pauta de hoje se encerra com chave de ouro, apresentando as deslumbrantes paisagens registradas no amanhecer desta quinta-feira, enviadas pelos leitores.

Prepare-se para se emocionar com as maravilhas do interior, cada uma identificada e descrita em suas respectivas legendas; confira deslizando para o lado.

*Bairro Gabiroba em Botuverá/Fotos: Marcos e Sonia Bianchessi

1 de 15

*Bairro Tirivas em Presidente Nereu/Fotos: Amilton e Margareti Petry

1 de 8

