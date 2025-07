Confira sete coisas para fazer em Brusque e região no fim de semana

Procurando opções de lazer para Brusque e região neste fim de semana? A reportagem de O Município separou eventos que acontecem entre esta sexta-feira, 4, e domingo, 6.

1. Temperô na praça

O Núcleo de Gastronomia da Associação Empresarial de Brusque, Guabiruba e Botuverá (Acibr) realiza entre sexta-feira e domingo mais uma edição do Temperô na Praça. O evento, que reúne atrações para toda a família, será na praça Sesquicentenário e inicia a partir das 18h30 de sexta-feira. Serão 11 restaurantes participantes, além de cinco cervejarias, bar de drinks, vinhos e ainda comidas para pets. Também haverá feirinha de adoção de pets organizada pela Ong Vidaa.

2. Feira de artesanato

A terceira edição da Artesanato & Cia – A Feira da Família acontece entre sexta e domingo no Centro de Eventos Maria Celina Vidotto Imhof, o pavilhão da Fenarreco, em Brusque. Com entrada e estacionamento gratuitos, o evento reúne mais de 100 expositores de diversos segmentos, como artesanato, antiguidades, brechós, além de uma praça de alimentação e atrações para toda a família. A entrada e estacionamento são gratuitos.

3. Mostra de música

No sábado, os alunos da Orquestra de Câmara e Escola de Música do Cescb se apresentam no teatro da entidade a partir das 10h. A entrada para a Mostra Didática é gratuita.

4. Sábado Fácil

O Sábado Fácil, marcado para 5 de julho, das 9h às 17h, vai proporcionar um grande “arraiá” na Praça Barão de Schneeburg. Haverá cachorro-quente, pipoca, pinhão, quentão e outras delícias desta festa típica. Quem passar pelo local ainda poderá conferir atividades recreativas, como cama-elástica e trenzinho, além de ações voltadas à saúde e qualidade de vida, como teste de acuidade visual e reparação de óculos. Já no setor cultural, está prevista a feira de artesanato, apresentações musicais e de dança. Além disso, a equipe da entidade estará disponível para a consulta de crédito (SPC) gratuita à população. A orientação da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) é que o comércio funcione com horário estendido até às 17h.

5. Teia Connection

A Teia Fashion Lab promove neste sábado uma festa com brechó, arte, comida boa e também muita música. A gastronomia fica por conta do Avenida Burguer, Noori Sushi e do café O Peregrino. O evento ainda vai ter o estúdio Flederweiss realizando flash tattoos, Paulinho Tattoo fazendo Piercing e também live paint. As atrações musicais são DJ Dado Szpoganicz, Lost Pines, Carmino e Suzie & Os Gatinhos, além de uma atração surpresa. A festa acontece na rua Guilherme Wegner, no São Luiz, a partir de 11h. Os ingressos estão à venda no aplicativo Pedidos 10 e custam a partir de R$ 15.

6. Encontro de trilheiros

O Moto Clube Dragões da Trilha promove neste domingo o 10º Encontro de Trilheiros, no parque municipal Vereador Érico Vicentini, em Gubairuba. As inscrições antecipadas custam R$ 140 e podem ser feitas pelo site lsoffroad.com.br. No dia do evento, o valor será de R$ 160. Os primeiros 300 inscritos ainda garantem uma camiseta exclusiva. O encontro terá largada a partir das 8h30 para quadriciclos e UTVs, e às 9h para motos. Os inscritos terão direito a café da manhã servido no local a partir das 6h30, além de ponto neutro com água e lanche. O almoço com churrasco será oferecido a partir das 12h. O evento ainda conta com megaespaço para camping gratuito. Mais informações pelos telefones (47) 9 9102-3730, (47) 9 9155-4965 e (47) 9 8839-7050.

7. Festa beneficente

O Moto Clube Los Parças realiza neste sábado uma festa pelo segundo aniversário em prol de Gabriela Souza, de 28 anos, que enfrenta sérios problemas de saúde após ser diagnosticada com hidrocefalia. O evento tem entrada grátis e acontece no bar Cara do Gol, anexo ao estádio Augusto Bauer, no Centro de Brusque. A música ao vivo fica por conta da banda Orvalium.

