Após um período atípico sob madrugadas abafadas e tardes de calor intenso durante o outono, Brusque finalmente registrou sua primeira incursão de frio em 2025.

Assim, na manhã deste sábado, 5, os moradores que iniciaram suas atividades logo cedo foram surpreendidos por uma notável mudança no padrão térmico.

Dessa forma, para enfrentar as baixas temperaturas, que se fizeram presentes nas primeiras horas do dia, tornou-se indispensável o uso de agasalhos adequados.

Isso foi perfeitamente justificado pelos termômetros, alcançando marcas entre 12°C e 14°C em diferentes pontos da cidade, logo ao romper da aurora.

Embora não se configure como um frio extremo, este amanhecer se destacou como o mais frio do ano até o momento no município, consolidando, progressivamente, o clima outonal característico que antecede a chegada do inverno em Brusque.

Frio além de Brusque

Ademais, essa sensação de frio não se restringiu somente ao município brusquense.

Nas cidades localizadas em áreas de maior altitude no Vale do Itajaí-Mirim, o amanhecer apresentou temperaturas ainda mais baixas.

Nesse sentido, um exemplo notável ocorreu na comunidade de Fazenda Rio Bonito, em Vidal Ramos, onde os termômetros registraram uma mínima de apenas 8,2°C.

Consequentemente, o sábado por lá iniciou com uma paisagem que já evocava o ambiente invernal, apesar de o calendário ainda indicar a estação do outono.

Números do frio

Para melhor visualização, acompanhe, na tabela a seguir, os valores mínimos registrados neste sábado em diversos pontos do Vale do Itajaí-Mirim.

O levantamento, realizado em colaboração com as estações meteorológicas de Ciro Groh, revela que a menor temperatura em Brusque foi registrada no bairro Limeira Alta, com 12,7°C.

Por outro lado, o valor mais baixo de toda a região ficou, de fato, com a comunidade de Fazenda Rio Bonito, confirmando os 8,2°C na parte alta de Vidal Ramos.

A apuração também revela que não foram registradas chuvas no período entre meia-noite e as primeiras horas do dia, conforme indicado nos campos em azul.

Brusque e o tempo no sábado

De acordo com o meteorologista Leandro Puchalski, o sábado tende a seguir com tempo firme em Brusque e região, proporcionando condições ideais para a realização de atividades ao ar livre.

Apesar de não se descartar totalmente o risco de chuva, o meteorologista o considera bastante baixo, limitando-se a possíveis chuviscos pontuais e isolados durante a noite.

Em suma, o cenário atmosférico previsto para hoje tende a se repetir no domingo, 6, favorecendo mais um dia com predominância de tempo seco e temperaturas amenas.

Brusque e o tempo no domingo

Ainda segundo Puchalski, a próxima madrugada também será marcada por um frio moderado, com os termômetros novamente oscilando entre 12°C e 15°C em Brusque e cidades vizinhas.

Contudo, nas áreas de maior altitude no Vale do Itajaí-Mirim, as mínimas, novamente, sinalizam declinar abaixo dos 10°C, mantendo o padrão outonal típico deste período de transição para o inverno.

Fotos dos leitores

Agradecemos a participação dos leitores e compartilhamos agora as expressivas fotografias enviadas por eles.

Estas imagens revelam a particularidade do despertar da manhã deste sábado em cada um dos locais identificados nas legendas.

Convidamos você a contemplar e se conectar com estes momentos inspiradores.

*Bairro Tirivas em Presidente Nereu/Fotos: Amilton e Margareti Petry >>

1 de 12

*Bairro Gabiroba em Botuverá/Fotos: Marcos e Sonia Bianchessi >>

1 de 11

*Fazenda Rio Bonito em Vidal Ramos/Arquivo: Jaison e Juliana Brambila >>

1 de 6

