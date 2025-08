Esta terça-feira, 5, promete manter o frio característico do inverno brusquense, em meio à combinação entre temperaturas baixas e risco de instabilidade ao longo do dia.

Segundo o especialista Ronaldo Coutinho, da Climaterra, os termômetros em Brusque e região tendem a permanecer contidos, com máximas dificilmente ultrapassando os 17°C.

Conforme sua projeção, a baixa sensação térmica tende a se intensificar devido à umidade presente, reforçando o uso de casacos, inclusive durante a tarde.

Com efeito, Coutinho não descarta episódios isolados de chuviscos, ou até mesmo, chuva fraca, de forma pontual e mal distribuída por entre as cidades situadas no Vale do Itajaí Mirim.

Ainda de acordo com Coutinho, embora possa haver breves aberturas de sol, a tendência é que o céu se mantenha encoberto na maior parte do período.

O frio na quarta-feira

Para quarta-feira, 6, a nota da Climaterra aponta uma leve melhora nas condições do tempo em Brusque e região, sob menor risco de chuva. O sol pode aparecer com maior frequência, ainda que entre nuvens.

Diante dessa expectativa, as temperaturas podem alcançar, ou até superar, os 20°C em diversos pontos da região.

Monitoramento

Diante dessas oscilações, Coutinho destaca que é essencial acompanhar as atualizações diárias da previsão.

Isso ocorre porque os modelos meteorológicos são ajustados frequentemente, à medida que novas informações são incorporadas, finaliza o boletim da Climaterra.

O frio e a chuva da madrugada

Dando continuidade à matéria, o foco agora é o monitoramento das condições climáticas observadas durante a madrugada desta terça-feira em todo o Vale do Itajaí-Mirim, realizado em parceria com as estações meteorológicas de Ciro Groh.

A tabela abaixo então apresenta as temperaturas mínimas registradas logo após o amanhecer, correspondentes a cada local descrito em anexo na coluna em vermelho.

A apuração também considera os volumes de chuva registrados no intervalo entre a meia-noite e as primeiras horas do dia, conforme indicado nos campos em azul.

Fotos dos leitores

Por fim, você você está convidado a apreciar as notáveis fotografias enviadas pelos leitores.

Cada registro visual documenta a atmosfera singular do início da manhã desta terça-feira nos diversos locais destacados nas legendas.

Desfrute desta inspiradora galeria de imagens deslizando para o lado.

