A previsão do tempo, direcionada a Brusque e região para o primeiro fim de semana de dezembro, aponta um cenário climático predominantemente favorável às atividades externas.

No entanto, diante de ressalvas associadas à atuação da umidade proveniente do mar, cenário que requer vigilância.

Os termômetros, por sua vez, devem registrar valores em torno de 30°C, com picos capazes de superar essa marca em determinados períodos.

O meteorologista Piter Scheuer emitiu um boletim com análise técnica completa sobre o que esperar até domingo. Confira o boletim detalhado logo após o banner a seguir.

Brusque no fim de semana

*Boletim: Piter Scheuer >>

Iniciamos este boletim trazendo uma perspectiva favorável para os moradores de Brusque e região que planejam atividades ao ar livre no primeiro fim de semana de dezembro.

Com efeito, o comportamento atmosférico previsto reflete o padrão característico do início de verão, marcado pela presença de sol ao longo do período.

No entanto, reforçamos algumas ressalvas, uma vez que a oscilação de nebulosidade não afasta completamente o risco de episódios isolados de garoa ou chuvisco entre a madrugada e o amanhecer.

Essa possibilidade está associada à umidade marítima, condição que normalmente intensifica a formação de nuvens sobre o Vale do Itajaí-Mirim.

Brusque e as temperaturas

Nesse contexto, apesar da variação de nuvens prevista, os índices de temperatura seguem alinhados ao que se espera para esta época do ano.

As máximas devem alcançar a casa dos 30°C e, eventualmente, ultrapassar ligeiramente esse patamar.

Sobretudo, não observamos, nas projeções mais recentes, um aquecimento capaz de elevar os termômetros muito além de 32°C ou 33°C, o que afasta a possibilidade de calor extremo.

Brusque monitorada

Por fim, destacamos a importância de acompanhar a previsão diariamente, pois os sistemas atmosféricos estão sujeitos a ajustes conforme novos dados são incorporados.

Seguiremos monitorando a evolução do quadro e atualizaremos as informações sempre que necessário, a fim de manter a população bem informada.

Com informações do meteorologista Piter Scheuer.

O tempo na madrugada

A partir de agora, as informações serão focadas na madrugada que passou, com ênfase na região brusquense, abrangendo todo o Vale do Itajaí-Mirim.

A tabela abaixo então apresenta as temperaturas mínimas registradas logo após o romper da aurora desta sexta-feira, ilustradas em vermelho.

A apuração também revela que não foram registradas chuvas no período entre meia-noite e as primeiras horas do dia, conforme indicado nos campos em azul.

Fotos dos leitores

A pauta de hoje se encerra com chave de ouro, apresentando as deslumbrantes paisagens registradas no amanhecer desta sexta-feira, enviadas pelos leitores.

Prepare-se para se emocionar com as maravilhas do interior, cada uma identificada e descrita em suas respectivas legendas; confira deslizando para o lado.

*Bairro Gabiroba em Botuverá/Fotos: Marcos e Sonia Bianchessi >>

1 de 11

*Bairro Tirivas em Presidente Nereu/Fotos: Amilton e Margareti Petry >>

1 de 12

