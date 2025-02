Os primeiros cinco dias de fevereiro trouxeram intenso calor a Brusque e região, aumentando a necessidade de hidratação da população local.

Embora os termômetros tenham superado os 30°C, raramente passaram dos 35°C. Ainda assim, o desconforto térmico tem sido a principal queixa.

Aumento do calor à vista

Segundo o meteorologista Piter Scheuer, o pior do calor ainda está por vir. A previsão indica um aumento nas temperaturas a partir de domingo, 8.

Esse cenário de aquecimento mais expressivo sinaliza se estender até, pelo menos, a quinta-feira, 13.

Durante esse período, os picos prometem superar os 35°C com maior frequência, intensificando a sensação de abafamento.

Calor e pancadas de chuva

Antes disso, esta quarta-feira, 5, ainda terá máximas acima dos 30°C, favorecendo pancadas de chuva irregulares.

As instabilidades prometem se intensificar, sobretudo a partir da tarde em direção à noite, acompanhadas de trovoadas mal distribuídas.

Calor mais forte com breve trégua

Entre quinta-feira e sábado, as temperaturas ainda serão elevadas, mas com menor probabilidade de ultrapassar os 30°C de forma expressiva.

No entanto, como já destacado anteriormente, o calor retorna ainda com mais intensidade a partir de domingo, afetando Brusque e todo o Vale do Itajaí-Mirim.

Segundo Scheuer, essa previsão agrada aos amantes do calor e aos veranistas, mas não tanto aqueles que preferem temperaturas mais amenas.

Ele destaca que as chuvas de verão continuarão ocorrendo diariamente de forma irregular nesta sequência de fevereiro.

Isso significa que algumas áreas podem ter precipitações intensas e até transtornos, enquanto outras próximas seguem secas, um padrão típico do verão.

Considerações gerais

Diante desse cenário, a população deve se preparar para uma sequência de dias ainda mais quentes, com maior intensidade entre segunda e quinta-feira da próxima semana.

Scheuer ressalta que as projeções de médio e longo prazo podem mudar, conforme novos dados forem analisados.

As informações deste boletim são baseadas nos mais recentes modelos climáticos disponíveis, finaliza o perito em meteorologia.

*Com informações do meteorologista Piter Scheuer

Mais notícias após anúncios

O Blog do Ciro Groh tem o orgulho de poder contar com parceiros comerciais que acreditam neste trabalho.

Clique nos banners abaixo, entre em contato e conheça quem são eles, além dos produtos e serviços que oferecem.

Oferecimento:

Veja também:

1. Calor atrai multidão às cachoeiras de Brusque; veja os cliques

2. Conheça Dete do Chocolate, a artista de Guabiruba que então cultiva doçura e flores

O tempo na madrugada

Dando sequência à edição desta quarta-feira, continuamos com as informações relacionadas ao tempo.

Agora, destacamos o monitoramento realizado durante a madrugada, abrangendo toda a região brusquense.

A tabela abaixo então apresenta o levantamento das temperaturas mínimas registradas logo após o amanhecer de hoje, correspondentes a cada local indicado em vermelho.

A apuração também apresenta os volumes de chuva registrados no intervalo entre meia-noite e as primeiras horas do dia, conforme indicado nos campos em azul.

•Ajude a manter as estações meteorológicas de Ciro Groh, contribuindo então com qualquer valor via Pix, através da chave: [email protected]

Fotos dos leitores

Por fim, não deixe de conferir as maravilhosas fotos enviadas pelos nossos leitores.

Cada imagem então captura a essência de como a manhã desta quarta-feira começou em cada um dos lugares mencionados na legenda.

Desfrute dessas imagens inspiradoras.

*Bairro Tirivas em Presidente Nereu/Fotos: Amilton e Margareti Petry >>

1 de 12

*Bairro Gabiroba em Botuverá/Fotos: Marcos e Sonia Bianchessi >>

1 de 12

*Fazenda Rio Bonito em Vidal Ramos/Arquivo: Jaison e Juliana Brambila >>

1 de 18

•Receba, pois, diretamente no seu WhatsApp os conteúdos do Blog do Ciro Groh.

Basta adicionar o número (47) 9 9151-7115 na sua lista de contatos e então enviar uma mensagem com OK