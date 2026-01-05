A primeira semana completa do ano inicia diante de um cenário climático amplamente favorável às atividades ao ar livre em Brusque e região. A tendência é de manutenção desse padrão mais estável até, pelo menos, a quarta-feira, 7.

Na sequência, porém, os indicativos da previsão passam a sinalizar mudança no comportamento atmosférico, com aumento da possibilidade das pancadas de chuva típicas de verão.

O boletim, elaborado pelo meteorologista Piter Scheuer, traz informações detalhadas sobre a evolução das condições atmosféricas e será apresentado na sequência, logo após o banner.

Brusque até quarta-feira

*Boletim: Piter Scheuer >>

As condições atmosféricas indicam, para a primeira metade desta semana, a manutenção de um cenário favorável às atividades ao ar livre em Brusque e em toda a região do Vale do Itajaí-Mirim.

Nesse contexto, a tendência aponta para o predomínio do tempo mais firme entre esta segunda-feira e a quarta-feira, com presença frequente do sol ao longo dos dias.

Durante esse intervalo, pois, a possibilidade de chuva permanece baixa.

Caso ocorram registros de precipitação, estes tendem a se restringir a episódios isolados de chuviscos, com maior probabilidade durante a noite e madrugada e sem impacto relevante na rotina dos moradores.

Em relação ao comportamento térmico, os indicativos sinalizam ausência de calor excessivo nesse período, com temperaturas máximas durante as tardes girando em torno dos 30°C ou permanecendo abaixo desse patamar.

Brusque e as chuvas

À medida que as simulações avançam para a segunda metade da semana, o cenário projetado passa então a indicar mudanças graduais para Brusque e região.

A partir de quinta-feira, aumenta a probabilidade de ocorrência de pancadas típicas de verão, associadas a um aquecimento mais expressivo da atmosfera.

Nesse período, as temperaturas máximas tendem a se elevar, podendo alcançar valores próximos dos 33°C, condição que tende a favorecer o desenvolvimento de instabilidades características da estação.

Ainda assim, o padrão previsto não aponta para instabilidade persistente. O sol deve continuar aparecendo em diferentes momentos, contribuindo para a elevação térmica ao longo dos dias.

Esse aquecimento, por sua vez, tende a criar ambiente favorável à formação de episódios localizados de chuva, eventualmente acompanhados de trovoadas típicas do verão.

Considerações finais

Por fim, todas as informações apresentadas neste boletim têm como base as atualizações mais recentes dos modelos meteorológicos. Cabe destacar que as projeções, sobretudo as de médio e longo prazo, estão sujeitas a ajustes à medida que novos dados são incorporados.

Diante disso, o acompanhamento diário da previsão permanece fundamental, uma vez que o monitoramento técnico contínuo das condições atmosféricas sustenta a atualização das informações disponibilizadas ao público.

*Com informações do meteorologista Piter Scheuer

Brusque e região na madrugada

Dando continuidade à matéria, a pauta vem abordar agora o monitoramento do tempo na região de Brusque, realizado durante a madrugada desta segunda-feira.

Na tabela abaixo, você confere as temperaturas mínimas registradas logo após o amanhecer, destacadas em vermelho para cada local.

A apuração também revela que não foram registradas chuvas no período entre meia-noite e as primeiras horas do dia, conforme indicado nos campos em azul.

Fotos dos leitores

A pauta de hoje se encerra com chave de ouro, apresentando as deslumbrantes paisagens registradas no amanhecer desta segunda-feira, enviadas pelos leitores.

Acompanhe as maravilhas do interior, cada uma identificada e descrita em suas respectivas legendas; confira deslizando para o lado.

*Bairro Gabiroba em Botuverá/Fotos: Marcos e Sonia Bianchessi >>

*Fazenda Rio Bonito em Vidal Ramos/Fotos: Jaison e Juliana Brambila >>

