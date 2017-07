Registramos com pesar os falecimentos de:

VALTRUDES VALSANI, 81

Faleceu no Hospital Azambuja. Residia no bairro Dom Joaquim. Teve o sepultamento realizado no cemitério do bairro. Viúva, deixa quatro filhos, seis netos e cinco bisnetos.

MARIA FISCHER KORMANN, 97

Faleceu no Hospital Azambuja. Residia no bairro São Pedro. O sepultamento será realizado nesta quarta-feira, 6, às 15h, no cemitério do bairro. Viúva, deixa duas filhas, sete netos e 10 bisnetos.