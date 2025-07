Julho avança para seu quinto dia, estabelecendo de forma constante um padrão térmico marcado por características de um inverno rigoroso em Brusque.

Especialmente durante a noite, o frio tem sido intenso, a ponto de virar tema frequente de conversas pelas ruas da cidade.

Durante o dia, por sua vez, os termômetros também seguem contidos. Desde o início do mês, Brusque ainda não registrou temperaturas acima dos 20°C, nem mesmo nas tardes com presença do sol.

Assim, a primeira semana de julho chega ao fim mantendo essa característica, e este sábado, 5, promete seguir pelo mesmo caminho.

Como reflexo disso, o amanhecer novamente se mostrou gelado, com mínimas abaixo dos 12°C, tornando indispensáveis os acessórios de inverno, sobretudo para quem precisou sair cedo de casa.

Brusque neste sábado

De acordo com o especialista da Climaterra, Ronaldo Coutinho, o decorrer deste sábado tende a seguir com tempo firme em Brusque e região.

Mesmo diante do sol prometendo aparecer, não há expectativa de aquecimento expressivo.

Segundo Coutinho, os índices máximos devem se aproximar dos 20°C, podendo até superar esse valor, mas sem representar um aquecimento relevante.

A condição de chuva permanece praticamente nula em Brusque e cidades vizinhas neste sábado.

Com isso, a estabilidade atmosférica sinaliza predominar, favorecendo compromissos ao ar livre, ainda que sob variações pontuais de nebulosidade, explica o profissional.

À noite, o frio volta a ganhar força. A previsão da Climaterra indica nova queda acentuada nas temperaturas para os brusquenses e moradores da região.

Brusque no domingo

Como consequência, o amanhecer de domingo, 6, deve apresentar mínimas entre 7°C e 10°C, mantendo a sequência de madrugadas geladas, já característica deste início de mês.

No período da tarde, as condições devem se repetir. As temperaturas tendem a subir lentamente, e mesmo que venham ultrapassar os 20°C em alguns pontos, não devem provocar mudanças significativas na sensação térmica.

Inclusive, o tempo deve se manter seco no domingo em todo o Vale do Itajaí-Mirim, acrescenta.

Monitoramento

Coutinho ressalta, pois, a importância de acompanhar os boletins atualizados da previsão.

Ele lembra que os modelos passam por ajustes constantes, conforme novos dados são incorporados.

Por isso, recomenda-se atenção às projeções mais recentes divulgadas pela Climaterra.

Brusque e região na madrugada

Dando continuidade à edição deste sábado, o foco agora destaca as informações sobre o monitoramento do tempo na região brusquense durante a madrugada que passou.

A tabela abaixo apresenta o levantamento das temperaturas mínimas registradas logo após o romper da aurora, correspondentes a cada local indicado em vermelho.

A apuração também apresenta os índices de chuva registrados entre meia-noite e as primeiras horas do dia, conforme indicado nos campos em azul.

