A instabilidade atmosférica, que já trouxe os primeiros volumes de chuva durante a madrugada desta quinta-feira, 5, sobre Brusque e região, deve se estender, especialmente nas primeiras horas do dia.

De acordo com a meteorologista Tatiane Martins, a previsão aponta para um cenário ainda sujeito a precipitações no decorrer do período, exigindo atenção de quem pretende realizar atividades ao ar livre.

Segundo Tatiane, a expectativa é de que a chuva então se torne mais persistente no turno da manhã, acompanhada por céu encoberto e umidade elevada.

A partir da tarde, no entanto, a tendência é de que a instabilidade comece a perder força.

A meteorologista também aponta que, mesmo com essa diminuição, ainda pode haver registros isolados de precipitação no período vespertino.

Além disso, sua projeção não descarta breves aberturas de sol à tarde, embora a cobertura de nuvens siga presente em todo o decorrer do dia.

A chuva e as temperaturas

Com relação às temperaturas, Tatiane explica que os termômetros não devem apresentar grandes oscilações.

As máximas previstas tendem a variar entre 21°C e 23°C, mantendo a sensação térmica amena durante todo o período.

Sexta-feira com pouca chuva

Para a sexta-feira, 6, a meteorologista antecipa baixo risco de chuva em Brusque e região. Caso ocorra, será algo pontual e bastante isolado.

Ainda assim, o céu deve seguir com bastante nebulosidade durante boa parte do dia, sem previsão de aberturas mais amplas de sol.

O padrão de temperaturas, pois, segue estável, com registros máximos entre 20°C e 22°C, muito semelhantes ao dia anterior, finaliza seu boletim.

A chuva na madrugada

Dando continuidade à reportagem, o assunto passa a abordar o monitoramento da madrugada desta quinta-feira em Brusque e toda a região.

O levantamento mais recente revela um panorama detalhado.

A tabela anexa apresenta as temperaturas mínimas registradas logo após o amanhecer em diversos pontos no Vale do Itajaí-Mirim.

Já os volumes de chuva, acumulados no intervalo entre a meia-noite e as primeiras horas do dia, estão expostos na coluna em azul, facilitando a visualização das variações pluviométricas durante esse período.

Fotos dos leitores

Para encerrar esta pauta com chave de ouro, você está convidado a se encantar com as maravilhosas fotos enviadas pelos leitores.

Cada imagem revela, de forma única, a essência de como a manhã desta quinta-feira iniciou nos diferentes lugares destacados nas legendas.

*Bairro Gabiroba em Botuverá/Fotos: Marcos e Sonia Bianchessi
*Bairro Tirivas em Presidente Nereu/Fotos: Amilton e Margareti Petry
*Fazenda Rio Bonito em Vidal Ramos/Fotos: Jaison e Juliana Brambila

*Bairro Gabiroba em Botuverá/Fotos: Marcos e Sonia Bianchessi >>

1 de 12

*Bairro Tirivas em Presidente Nereu/Fotos: Amilton e Margareti Petry >>

1 de 9

*Fazenda Rio Bonito em Vidal Ramos/Fotos: Jaison e Juliana Brambila >>

1 de 4

