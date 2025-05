A previsão do tempo para esta segunda-feira, 5, indica a manutenção do cenário seco em Brusque, situação que já se prolonga há mais de três semanas, e sem sinais de chuva representativa no curto prazo.

Diante do sol sinalizando voltar a aparecer entre nuvens ao longo do dia, a tendência, portanto, é de continuidade de um cenário climático estável, marcado apenas por variações de nebulosidade.

Caso esse padrão se confirme, o município completará 23 dias consecutivos sob uma significativa deficiência pluviométrica, com apenas 8,5 mm de chuva registrados nesse período.

Chuva longe de Brusque

E a estiagem, ao que tudo indica, deve persistir. Segundo o meteorologista Leandro Puchalski, não há previsão de mudanças expressivas nas condições do tempo, pelo menos, até a próxima sexta-feira, 9.

Durante esse intervalo, a possibilidade de alguma precipitação fraca — como garoa ou chuvisco — não está completamente descartada, mas o risco é considerado baixo, restrito principalmente ao período noturno ou madrugada.

Possível volta da chuva

De acordo com Puchalski, apenas a partir de sábado, 10, começa a surgir uma possibilidade de alteração no panorama meteorológico.

Isso porque uma frente fria pode avançar por Santa Catarina e, se confirmada, poderá trazer volumes de chuva mais representativos para a região brusquense.

No entanto, ele destaca que essa tendência ainda está em estágio preliminar e exige monitoramento contínuo, uma vez que os modelos meteorológicos passam por ajustes, conforme novas informações são processadas.

Diante disso, Brusque e todo o Vale do Itajaí-Mirim devem seguir enfrentando a escassez hídrica ao longo da semana, com tempo predominantemente seco e baixa probabilidade de instabilidades relevantes.

Sem frio forte à vista

Em relação às temperaturas, o padrão típico do outono segue então predominando, explica Puchalski.

As madrugadas, pois, devem permanecer amenas, variando conforme a altitude, enquanto as tardes tendem a apresentar aquecimento moderado.

Não estão descartadas máximas entre 26°C e 29°C nos próximos dias, sem previsão de frio expressivo para o período, sublinha o meteorologista.

Assim, o cenário atual reforça a continuidade da estiagem que teve início ainda em meados de abril e, agora, se estende pelos primeiros dias de maio.

*Informações da previsão: Leandro Puchalski/Meteorologista

Mais notícias após anúncios

O Blog do Ciro Groh, em parceria com seus apoiadores comerciais, continua trazendo pautas relevantes e conquistando a credibilidade do público.

Conheça, nos banners abaixo, cada patrocinador. Clique neles para então entrar em contato e descobrir os produtos e serviços que oferecem.

Oferecimento:

Veja também:

1. Festa de igreja então movimenta bairro de Brusque no feriado; confira os cliques

2. Botuverá então revela o queijo artesanal da família Bianchessi e sua história

Sem chuva na madrugada

Dando continuidade à matéria, a pauta vem abordar agora o monitoramento do tempo pela região de Brusque, realizado durante a madrugada desta segunda-feira.

Na tabela abaixo, você confere as temperaturas mínimas registradas logo após o amanhecer, destacadas em vermelho para cada local.

A apuração também revela que não foi registrado chuva no período entre meia-noite e as primeiras horas do dia, conforme indicado nos campos em azul.

•Ajude a manter este trabalho do Blog do Ciro Groh, contribuindo então com qualquer valor via Pix, através da chave: [email protected]

Fotos dos leitores

A pauta então culmina com a apresentação das fotografias enviadas pelos leitores.

As imagens revelam a particularidade do despertar da manhã desta segunda-feira em cada um dos locais identificados nas legendas.

Isso permite ao observador contemplar e se conectar com cada momento inspirador.

*Bairro Gabiroba em Botuverá/Fotos: Marcos e Sonia Bianchessi >>

1 de 14

*Bairro Tirivas em Presidente Nereu/Fotos: Amilton e Margareti Petry >>

1 de 15

*Fazenda Rio Bonito em Vidal Ramos/Fotos: Jaison e Juliana Brambila >>

1 de 8

•Receba, pois, diretamente no seu WhatsApp os conteúdos do Blog do Ciro Groh.

Basta adicionar o número (47) 9 9151-7115 na sua lista de contatos e então enviar uma mensagem com OK