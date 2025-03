O intenso calor, que tem marcado o verão de 2025 em Brusque, castigando a cidade ao longo de fevereiro e adentrando firmemente em março, caminha para um desfecho.

De acordo com o meteorologista Piter Scheuer, uma frente fria, prevista para o domingo, 9, trará uma mudança significativa no padrão atmosférico, aliviando as altas temperaturas que tanto já desafiaram a rotina dos brusquenses.

Esta transição, contudo, não significa frio, mas sim o encerramento do ciclo dos eventos de calor extremo deste verão, explica.

Segundo Scheuer, o sistema frontal, que deve atravessar Santa Catarina no fim de semana, impulsionará a formação de pancadas de chuva mais abrangentes, principalmente a partir da tarde de domingo em direção à noite.

Com isso, os termômetros finalmente darão uma trégua, substituindo as temperaturas sufocantes por condições um pouco mais amenas, sobretudo a partir de segunda-feira, 10.

Calor menos intenso à vista

Embora a presença do calor ainda deva ser sentida em março, a tendência é que ele se manifeste de forma mais moderada, sem os extremos que geraram um forte desconforto até agora, ressalta o meteorologista.

Dessa forma, quem já não suporta mais as jornadas escaldantes pode começar a vislumbrar um horizonte mais brando.

Calor forte segue nesta semana

Até lá, no entanto, os próximos dias continuarão muito quentes em Brusque e toda a região, afirma Scheuer.

Entre esta quarta-feira, 5, até o fim de semana, as cidades situadas no Vale do Itajaí-Mirim enfrentarão temperaturas variando entre 31°C e 35°C, com possibilidade de picos ainda mais elevados em determinados momentos.

A umidade elevada continuará contribuindo para uma sensação térmica sufocante, tornando o calor ainda mais incômodo, sublinha o profissional.

Calor e chuva escassas

Quanto às chuvas, a previsão de Scheuer indica que, até o sábado, 8, elas seguirão escassas e irregulares em Brusque e região.

Entretanto, há possibilidade de ocorrência apenas de forma isolada, preferencialmente entre a madrugada e as primeiras horas da manhã, ou ainda no fim da tarde em direção à noite.

Considerações finais

O meteorologista enfatiza que todas as previsões climáticas, sobretudo as de médio e longo prazo, estão sujeitas a ajustes conforme novos dados são incorporados aos modelos climáticos.

Ele reforça que seguirá atualizando as informações, conforme necessário, garantindo que Brusque e região estejam sempre bem informados sobre as intempéries do tempo.

O tempo na madrugada

Dando sequência à edição desta quarta-feira, continuamos com as informações relacionadas ao tempo.

Agora, destacamos o monitoramento realizado durante a madrugada, abrangendo toda a região brusquense.

A tabela abaixo apresenta o levantamento das temperaturas mínimas registradas logo após o amanhecer de hoje, correspondentes a cada local indicado em vermelho.

A apuração também apresenta os volumes de chuva registrados no intervalo entre meia-noite e as primeiras horas do dia, conforme indicado nos campos em azul.

Fotos dos leitores

Queremos encerrar esta pauta com chave de ouro, apresentando as deslumbrantes paisagens registradas no amanhecer desta quarta-feira, enviadas por nossos leitores.

Prepare-se para se emocionar com essas maravilhas do interior, cada uma identificada e descrita em suas respectivas legendas; confira.

*Bairro Tirivas em Presidente Nereu/Fotos: Amilton e Margareti Petry

1 de 12

*Bairro Gabiroba em Botuverá/Fotos: Marcos e Sonia Bianchessi

1 de 7

