A previsão do tempo para esta quarta-feira, 5, destaca a elevação das temperaturas em Brusque e região, com os termômetros em tendência de alta ao longo do dia — podendo superar os 30°C e, em determinados momentos, atingir picos de 33°C.

O sol, por sua vez, promete aparecer e até predominar, favorecendo as mais diversas atividades externas.

Ainda assim, entre o meio da tarde e o início da noite, a projeção não descarta o risco de trovoadas isoladas.

Previsão para Brusque

O destaque da previsão do tempo para esta quarta-feira traz os termômetros em evidência, com tendência de elevação ao longo do dia e possibilidade de picos acima dos 33°C em Brusque e região — conforme análise do meteorologista Piter Scheuer.

De acordo com o especialista, o comportamento atmosférico tende a favorecer a presença do sol desde as primeiras horas da manhã, com predomínio de tempo seco em boa parte do período.

Com efeito, esse padrão térmico tende a contribuir para a intensificação do calor em todo o Vale do Itajaí-Mirim, sobretudo entre o fim da manhã e o meio da tarde, ressalta o profissional.

Trovoada em Brusque?

Nesse contexto, Scheuer antecipa que, embora o risco de instabilidade seja considerado baixo, a possibilidade de ocorrência de trovoadas isoladas não está completamente descartada.

Segundo a tendência, eventuais ocorrências de instabilidade devem então se concentrar no decorrer do turno vespertino, período em que há maior possibilidade, em razão do aquecimento previsto.

Por ora, a análise técnica conduzida por Scheuer indica que a maior parte do dia deve transcorrer sob domínio de condições atmosféricas estáveis, favorecendo assim as mais diversas práticas externas.

*Com informações da previsão: Piter Scheuer / Meteorologista

Brusque e região na madrugada

Dando sequência à edição desta quarta-feira, a pauta segue com as informações relacionadas ao tempo.

Agora, o destaque é o monitoramento então realizado durante a madrugada, abrangendo toda a região brusquense.

A tabela abaixo apresenta o levantamento das temperaturas mínimas registradas logo após o amanhecer de hoje, correspondentes a cada local indicado em vermelho.

A apuração também revela que não foram registradas chuvas no período entre meia-noite e as primeiras horas do dia, conforme indicado nos campos em azul.

