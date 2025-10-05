A previsão do tempo, direcionada para Brusque neste domingo, 5, antecipa um cenário de aquecimento térmico, com tempo firme e condições favoráveis às práticas externas ao longo do dia.

A análise é do meteorologista Leandro Puchalski, que, além de indicar o reforço do calor, aponta para a aproximação de uma nova frente fria — sistema que tende a alterar as condições atmosféricas já no início da semana.

Brusque neste domingo

Com efeito, o sol deve predominar durante boa parte deste domingo em todo o Vale do Itajaí-Mirim.

Diante disso, os termômetros podem atingir a marca dos 30°C — ou mesmo superá-la pontualmente, conforme destaca o profissional.

Nesse contexto, embora o aquecimento não seja considerado intenso, há uma tendência clara de elevação por parte dos termômetros.

Brusque na segunda-feira

No entanto, conforme aponta a análise meteorológica, esse panorama de estabilidade tende a se modificar de forma gradual já no decorrer da segunda-feira, 6.

A se manter essa tendência, o dia, ainda sob influência do calor, deve então registrar máximas elevadas, com facilidade para superar os 30°C em Brusque e arredores.

Por sua vez, segundo o profissional, a aproximação da frente fria entre o fim da tarde e o início da noite sinaliza mudança significativa nas condições atmosféricas.

Com a chegada do sistema frontal, são esperadas pancadas de chuva, inicialmente isoladas, mas com potencial de intensificação ao longo da noite.

Brusque na terça-feira

A atuação desse sistema, pois, também favorece a entrada de uma massa de ar mais frio, responsável pela queda nas temperaturas na terça-feira, 7.

Segundo a análise meteorológica, os termômetros não devem exceder os 20°C em Brusque e todo o Vale do Itajaí-Mirim, configurando um contraste térmico expressivo em relação aos dois dias anteriores.

Além disso, há risco de chuva a qualquer momento, sem que isso represente instabilidade contínua — apresentando uma condição variável, com possibilidade de precipitações ocasionais ao longo do dia.

Considerações finais

Por fim, Puchalski recomenda o acompanhamento constante das atualizações meteorológicas, uma vez que os modelos estão sujeitos a ajustes frequentes, à medida que novas informações são incorporadas às simulações.

Sua análise permanece em curso, com divulgação contínua de dados relevantes voltados à segurança e ao planejamento da população de Brusque e do Vale do Itajaí-Mirim.

Pauta segue após o apoio comercial

*São eles que mantém este trabalho/Clique e saiba mais

Oferecimento:

Veja também:

1. Brusquense então cruza os Andes sobre duas rodas e conquista o Atacama

2. Terço dos Homens então celebra encontro marcante com 600 fiéis em Guabiruba

O tempo na madrugada

Dando continuidade à pauta deste domingo, a edição passa a destacar as informações do monitoramento do tempo na região de Brusque, realizado durante a madrugada passada.

A tabela abaixo apresenta as temperaturas mínimas registradas logo após o amanhecer, ilustrado nos números em vermelho.

A análise também evidencia que, no período compreendido entre a meia-noite e as primeiras horas do dia, não foram registradas ocorrências de chuva, conforme destacado nos campos em azul.

•Ajude a manter este trabalho do Blog do Ciro Groh, contribuindo com qualquer valor via Pix, através do CPF chave: 57029768949

Fotos dos leitores

A edição deste domingo então se encerra em grande estilo, sob o registro sensível do despertar interiorano pelas câmeras fotográficas dos leitores.

As imagens capturam a beleza das primeiras horas da manhã em diversos cenários, proporcionando um vislumbre da serenidade e das cores, marcando o início do dia no interior.

Um encerramento inspirador, cortesia da participação dos leitores da página; deslize para o lado e confira.

*Bairro Gabiroba em Botuverá/Fotos: Marcos e Sonia Bianchessi >>

1 de 15

*Bairro Tirivas em Presidente Nereu/Fotos: Amilton e Margareti Petry >>

1 de 10

•Receba, pois, diretamente no seu WhatsApp os conteúdos do Blog do Ciro Groh.

Basta adicionar o número (47) 9 9151-7115 na sua lista de contatos e então enviar uma mensagem com OK