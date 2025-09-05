Brusque volta a sentir os efeitos do frio úmido nesta sexta-feira, 5, após uma breve pausa na instabilidade registrada na quinta-feira, 4, marcada por tempo seco e temperaturas alcançando os 28°C.

Agora, com o avanço de uma frente fria durante a madrugada, a cidade amanhece sob céu encoberto e previsão de chuva a qualquer hora.

Sexta-feira instável

De acordo com o meteorologista Leandro Puchalski, o sistema frontal deve favorecer a presença de muitas nuvens ao longo do dia, o que reduz consideravelmente a possibilidade de o sol aparecer.

Mesmo que ocorram aberturas pontuais, elas tendem a ser passageiras, já que a nebulosidade promete predominar não apenas sobre Brusque, mas em todo o Vale do Itajaí Mirim, ressalta.

Além disso, as temperaturas também acompanham essa virada no tempo.

Enquanto na quinta-feira os termômetros chegaram aos 28°C, marcando o dia mais quente da semana, nesta sexta-feira a expectativa é de que não superem os 18°C, antecipa o especialista.

Com isso, voltam à rotina os agasalhos e guarda-chuvas, especialmente diante da sensação térmica reforçada pela umidade.

Frio no fim de semana

Diante desse cenário, a tendência é de que o frio úmido então se consolide ao longo do fim de semana em Brusque e toda a região.

Segundo Puchalski, tanto sábado, 6, quanto domingo, 7, devem apresentar momentos de melhoria, com possíveis aberturas de sol.

No entanto, o risco de chuva segue presente, e as máximas devem girar em torno de 17°C a 18 °C, mantendo um cenário de baixa sensação térmica.

Frio e chuva sob monitoramento

Por fim, o meteorologista destaca que os modelos meteorológicos estão sujeitos a atualizações e recomenda o acompanhamento diário das previsões.

Ainda assim, a tendência atual para Brusque e região aponta para a manutenção do tempo instável nos próximos dias, após o único dia da semana com sol e condições firmes, registrado na quinta-feira.

O tempo na madrugada

A partir de agora, as informações serão focadas na madrugada que passou, com ênfase na região brusquense, abrangendo todo o Vale do Itajaí-Mirim.

A tabela abaixo então apresenta as temperaturas mínimas registradas logo após o romper da aurora desta sexta-feira, ilustradas em vermelho.

Já os volumes de chuva, acumulados no intervalo entre a meia-noite e as primeiras horas do dia, estão expostos na coluna em azul, facilitando a visualização das variações pluviométricas durante esse período.

Frio em imagens dos leitores

A pauta chega ao fim diante da exibição das fotografias, gentilmente enviadas pelos leitores.

As imagens representam a singularidade do despertar da manhã desta sexta-feira em cada localidade especificada nas legendas; deslize para o lado e confira.

*Bairro Gabiroba em Botuverá/Fotos: Marcos e Sonia Bianchessi >>

1 de 13

*Bairro Tirivas em Presidente Nereu/Fotos: Amilton e Margareti Petry >>

1 de 12

*Fazenda Rio Bonito em Vidal Ramos/Fotos: Jaison e Juliana Brambila >>

1 de 2

