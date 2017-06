5ª Festa da Integração começa nesta sexta-feira, em Guabiruba

Guabiruba inicia as comemorações de seus 55 anos hoje, com a 5ª Festa da Integração, que será realizada no pavilhão São Cristóvão, no bairro Aymoré. A festividade começa hoje, a partir das 20h, e segue até domingo, 4, às 18h30, com atrações musicais, apresentações culturais, variada gastronomia, cervejas artesanais e exposição de pequenos e grandes animais.

Na noite de hoje, acontece a escolha da realeza da festa e show com Gaitaço Fandangueiro. No sábado, a partir das 8h30 ocorre o 3º Encontro de Amigos Trilheiros de Guabiruba, feira para doação de animais e arrecadação de ração para cães e gatos (PATA), Festival de Fanfarras, apresentações culturais e show com Clesdon e Cleder.

O tradicional desfile alegórico será no domingo, 4, com saída marcada para às 9h em frente à prefeitura com destino ao Pavilhão São Cristóvão. A Banda Daslebenslied e o Coral Glockenchor se apresentam às 14h e às 16h o VOX 3 encerra os shows da 5ª Festa da Integração.

O coordenador geral da Comissão Organizadora das Comemorações dos 55 anos de Guabiruba, vice-prefeito Valmir Zirke, reforça que as famílias podem visitar o local de forma gratuita.

“É uma festa que comemora o aniversário da cidade, então gostaríamos de ver muitas pessoas passando pelo local, se divertindo, festejando os 55 anos do município. E temos certeza que os visitantes de outros lugares vão gostar de conhecer mais da cidade e da nossa festa”, convida Zirke.

Trânsito

O trânsito na rua Gruenerwinkel (trecho em frente ao local da festa) terá alteração de sentido. Passará de sentido duplo para único a partir das 18h de hoje até domingo, 4. Os veículos que transitarem pela via sentido centro – bairro terão como alternativa de saída a rua Alberto Reichert. O trânsito no local será devidamente sinalizado.

Confira os preços de alguns produtos da festa:

Churrasco (três dias): R$ 30

Feijoada (sábado ao meio-dia): R$ 25

Prato Típico (domingo ao meio-dia): R$ 25

Cachorro Quente (três dias): R$3

Cuca (três dias e venda a partir da manhã de hoje): R$ 20 (inteira), R$ 10 (meia) e R$ 5 (1/4)

Pão Caseiro (três dias): R$ 5

Pão com Frango (três dias): R$ 3

Café (três dias): R$ 2

Cerveja/Refrigerante: R$ 4

Água: R$ 3

Chope Escuro: R$ 7

Chope Pilsen: R$ 5

Quentão: R$ 3

Brigadeiro em copinho: R$ 2

Brigadeiro na forma: R$ 1