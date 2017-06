5ª Festa da Integração de Guabiruba bate recorde de público

Tradicional evento no calendário municipal, a 5ª Festa da Integração de Guabiruba encerra-se neste domingo, 4, com recorde de alegria e de público que frequentou o salão de festas da Capela São Cristóvão, no Aymoré.

De acordo com o presidente da Comissão Organizadora, Valmir Zirke, mais de 8 mil pessoas passaram pelo salão de festas entre sexta-feira, 2, e domingo, 4, segundo estimativa da Polícia Militar que lhe foi repassada. O público superou o do ano passado – que foi de 7 mil.

Além de ter atraído mais gente, a Festa da Integração também empolgou as pessoas com o show da banda Vox 3, última atração. A realeza foi escolhida e ocorreu, ainda, o tradicional desfile alegórico neste domingo pela manhã.

Zirke diz que a festa alcançou o resultado esperado. “Sábado tivemos público recorde, nunca se vendeu tanta comida e bebida. Acabou tudo e o pessoal conseguiu repor para o domingo”, afirma. O presidente da comissão, que também é vice-prefeito, ressalta, ainda, que diversas entidades foram ajudadas financeiramente com o dinheiro das bebidas e comidas.

Feiras

A Festa da Integração tem como uma das suas principais características as feiras que ocorrem durante o evento. Artesãos e produtores rurais expõem seus produtos para o público e aproveitam para ganhar dinheiro extra.

Angelita Alfarth expôs diversos produtos com artes aplicadas, para decoração. Foi a sua terceira vez na Festa da Integração. As vendas não foram tão boas quanto o previsto, mas ainda assim representaram um bom ganho.

Edemílson Hubert, do estande dos Chocolates Caseiros São Nicolau, avalia positivamente a participação na festa. “Superou todas as nossas expectativas. Já expusemos no ano passado e voltamos, porque é uma iniciativa da prefeitura que atrai todo o pessoal da região”.

Pela primeira vez, a Artesanato Dietrich participou da Festa da Integração. Para Emiliano Carminatti, os três dias foram positivos. “Expusemos pelo primeiro ano, foi muito legal, no quesito de promover a divulgação, não necessariamente em venda. Tratando-se do primeiro ano, foi muito especial para nós”.

Calendário estadual

Pesquisadores da Santa Catarina Turismo (Santur) estiveram na 5ª Festa da Integração, para levantar o perfil dos participantes do evento. “Temos a Santur com pesquisadores buscando identificar a procedência dos nossos visitantes. Queremos entrar no calendário regional primeiramente, e depois entrar para o calendário estadual da Santur”, afirma o prefeito Matias Kohler.

Ele considera que a Festa da Integração já se consolidou no calendário da região e atingiu o seu objetivo, pois promove a integração dos guabirubenses nativos e aqueles que adotaram a cidade como moradia.

Nova realeza é eleita

Na sexta-feira, 2, foram eleitas as novas representantes da Festa da Integração. Janieli Cristini Martins, Joice Bechtold e Sandy Celva formam a realeza da 5ª edição.

Janieli, 20 anos, foi eleita a nova rainha. Ela trabalha como auxiliar administrativo e representava o bairro Guabiruba Sul. A primeira princesa é Joice Bechtold, 19, balconista, que representava a localidade de Lorena. Já a faixa de segunda princesa ficou com Sandy Celva, 16, da Planície Alta, que também é auxiliar administrativo.

Desfile alegórico

O Desfile Alegórico atraiu bom público no domingo pela manhã. Gente de todas as idades foi para a rua ver as tobatas, carroças e cavalos desfilarem, assim como era comum há algumas décadas.

Muitas pessoas integram o desfile há anos, como Elpidio Wippel, 63 anos. Ele desfilou com tobata, mas já participou com carroças. “Hoje em dia tem mais pessoas e é um momento de muita alegria para nós”.