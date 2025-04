O frio voltou a marcar presença no amanhecer deste domingo, 6, em Brusque.

Assim como no sábado, 5, o dia começou com temperaturas baixas, porém, desta vez, os termômetros desceram ainda mais, registrando a madrugada mais fria do ano até o momento no município.

Dessa forma, quem precisou sair de casa, nas primeiras horas do dia, encontrou um cenário típico de outono, com o frio se intensificando e prenunciando os padrões climáticos que costumam dominar a transição para o inverno.

Agasalhos foram novamente indispensáveis para enfrentar o ar gelado que tomou conta da cidade logo ao romper da aurora.

Frio antecede a chuva

Ao longo do dia, no entanto, o tempo deve permanecer estável e seco, favorecendo atividades ao ar livre em Brusque e toda a região.

A previsão sinaliza um domingo com sol entre nuvens e baixo risco de chuva, cenário que ainda tende a se manter por algumas horas.

Isso porque, de acordo com o meteorologista Piter Scheuer, essa condição está prestes a mudar.

Segundo o especialista, a nova semana deve começar sob influência de umidade em toda a região do Vale do Itajaí-Mirim, com Brusque incluída nesse contexto.

A expectativa do profissional é de que a chuva retorne no decorrer da segunda-feira, 7, estendendo-se também para a terça, 8. Apesar disso, períodos de melhoria são esperados.

Com o avanço de uma maior cobertura de nuvens, a tendência é que o sol perca espaço e o tempo volte a se mostrar mais instável nos próximos dias, portanto.

Frio noturno moderado

Scheuer detalha ainda que, apesar das mudanças no padrão atmosférico, as temperaturas prometem continuar dentro da normalidade outonal.

Sendo assim, as madrugadas seguem com valores amenos, enquanto as tardes não devem apresentar elevações significativas.

As máximas previstas tendem a oscilar em torno de 25°C a 26°C, tanto neste domingo quanto nos primeiros dias da próxima semana.

Considerações finais

Portanto, os moradores de Brusque e região ainda podem aproveitar o domingo com clima firme e agradável, embora o frio no início do dia tenha exigido mais proteção.

Se houver alguma precipitação, será algo pontual e isolado, possivelmente à noite, explica Scheuer.

No entanto, conforme reforça o meteorologista, o cenário muda a partir de segunda-feira, com a volta das chuvas e um início de semana que promete ser mais úmido.

O profissional destaca, por fim, a importância de acompanhar as atualizações da previsão do tempo diariamente, já que os modelos meteorológicos são constantemente ajustados com base em novos dados.

Ele garante, pois, que continuará monitorando a situação e repassando as informações relevantes sempre que necessário.

Números do frio

Dando continuidade à edição deste domingo, passamos a destacar as informações do monitoramento do tempo na região de Brusque realizado durante a madrugada passada.

A tabela abaixo apresenta as temperaturas mínimas registradas logo após o amanhecer, com os números em vermelho representando esses valores.

Vale ressaltar que a menor temperatura de toda a região do Vale do Itajaí Mirim foi registrada em Vidal Ramos, marcando 7,2°C.

A análise também evidencia que, no período compreendido entre a meia-noite e as primeiras horas do dia, não foram registradas ocorrências de chuva, conforme destacado nos campos em azul.

Fotos dos leitores

Para enriquecer sua experiência, encerramos a pauta de hoje apresentando as belíssimas imagens capturadas por nossos atentos leitores.

Cada fotografia oferece um olhar autêntico sobre a maneira como a manhã deste domingo despontou nos diferentes cenários descritos nas legendas.

Explore e inspire-se com esta seleção especial.

*Bairro Gabiroba em Botuverá/Fotos: Marcos e Sonia Bianchessi >>

1 de 10

