Agosto avança para o seu sexto dia, e o inverno segue impondo sinais evidentes de que ainda não terminou em Brusque e região — embora o frio mais extremo tenha perdido força.

Nesta quarta-feira, 6, apesar de a sensação térmica continuar relativamente baixa, os termômetros já podem se aproximar — ou até mesmo ultrapassar — os 20°C ao longo do dia.

Em relação à terça-feira, 5, há, portanto, expectativa de uma discreta elevação, já que os picos na véspera não passaram dos 17°C.

Frio intenso retorna

No entanto, as projeções mais avançadas já apontam uma data para a volta da queda acentuada dos termômetros.

De acordo com o meteorologista Leandro Puchalski, um novo episódio de frio intenso está previsto para começar no próximo fim de semana.

A mudança nas condições térmicas tende a ocorrer, sobretudo a partir de sábado, 9, com o avanço de uma nova massa de ar polar sobre Santa Catarina.

Antes do frio, a chuva

Antes disso, porém, a sexta-feira, 8, já deve marcar o início da virada, com a chegada de uma frente fria, prometendo chuva mais abrangente em todo o Vale do Itajaí-Mirim, explica Puchalski.

Com efeito, na retaguarda desse sistema, o ingresso do ar mais seco e gelado que o acompanha sinaliza uma queda acentuada nos termômetros.

Frio prolongado

Ainda de acordo com o especialista, esse novo episódio de frio intenso tem potencial para se prolongar até meados da primeira quinzena de agosto.

A expectativa é de madrugadas geladas, com temperaturas abaixo dos 6 °C em diversos bairros de Brusque, antecipa o profissional.

Ainda que as tardes possam registrar marcas próximas dos 20 °C, a tendência é que os termômetros não ultrapassem essa faixa de forma significativa — mesmo com a presença do sol.

“Ainda veremos o inverno em ação”, resume o meteorologista, reforçando que os casacos devem permanecer fora do armário.

Monitoramento constante

Puchalski acrescenta que, diante das constantes atualizações dos modelos meteorológicos, o ideal é acompanhar as previsões com frequência, sobretudo em períodos de transição climática como o atual.

O tempo na madrugada

Dando sequência à edição desta quarta-feira, a pauta segue com as informações relacionadas ao tempo.

Agora, o destaque é o monitoramento realizado durante a madrugada, abrangendo toda a região brusquense.

A tabela abaixo apresenta o levantamento das temperaturas mínimas registradas logo após o amanhecer de hoje, correspondentes a cada local indicado em vermelho.

A apuração também revela que não foram registradas chuvas no período entre meia-noite e as primeiras horas do dia, conforme indicado nos campos em azul.

Fotos dos leitores

Para enriquecer sua experiência, a pauta de hoje se encerra apresentando as belíssimas imagens capturadas pelos atentos leitores.

Cada fotografia oferece um olhar autêntico sobre a maneira como a manhã desta quarta-feira despontou nos diferentes cenários descritos.

Explore e inspire-se com esta seleção especial, deslizando para o lado.

*Bairro Gabiroba em Botuverá/Fotos: Marcos e Sonia Bianchessi >>

1 de 11

*Bairro Tirivas em Presidente Nereu/Fotos: Amilton e Margareti Petry >>

1 de 12

*Fazenda Rio Bonito em Vidal Ramos/Fotos: Jaison e Juliana Brambila >>

1 de 5

