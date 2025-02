O intenso calor, que vem marcando os primeiros dias de fevereiro em Brusque e região, trazendo forte desconforto térmico à população, sinaliza uma breve trégua.

No entanto, isso não significa o fim do abafamento, mas sim um discreto recuo nas temperaturas máximas, devido à chegada de uma frente fria.

De acordo com a nota emitida pelo meteorologista Piter Scheuer, essa relativa diminuição no calor mais intenso será mais perceptível entre sexta-feira, 7, e sábado, 8, quando as máximas tendem a ficar abaixo dos 30°C.

Mais umidade e menos calor

Scheuer explica que essa tendência se deve à influência da frente fria, sinalizando, então, provocar um aumento na cobertura de nuvens, especialmente na sexta-feira, com previsão de chuva a qualquer momento.

O boletim divulgado destaca, inclusive, a possibilidade de acumulados significativos, o que exige atenção para o risco de temporais isolados e eventuais transtornos.

No sábado, a instabilidade promete diminuir, se apresentando de forma mais restrita, com chuvas típicas de verão.

As temperaturas seguem não tão altas, isso em comparação aos dias anteriores.

Calor intenso retorna

No entanto, conforme destaca Scheuer, o calor volta com força já no domingo, 9, marcando o início de uma nova sequência de dias escaldantes.

O especialista sublinha que a próxima semana deve ser marcada por máximas elevadas, podendo se aproximar dos 40°C entre segunda-feira, 10, e quarta-feira, 12, em algumas cidades situadas no Vale do Itajaí-Mirim.

Esse período contará com aberturas mais prolongadas de sol e risco menor de chuva, favorecendo, assim, a intensificação do calor.

Considerações finais

Em resumo, Scheuer aponta que esta quinta-feira ainda terá registros acima dos 30°C, seguidos pela chegada da frente fria na sexta-feira, trazendo maior nebulosidade e possibilidade de chuva expressiva.

No sábado, o calor será menos intenso, mas o abafamento promete persistir.

A partir de domingo, a tendência é de um novo período de temperaturas extremas, com os termômetros facilmente ultrapassando os 35°C.

Monitoramento

O meteorologista reforça que essas projeções, especialmente as de médio e longo prazo, estão sujeitas a ajustes, conforme novos dados forem analisados.

O monitoramento segue constante, e novas atualizações serão divulgadas conforme necessário, finaliza a nota divulgada por Scheuer.

Calor já na madrugada

Dando continuidade à reportagem, vamos nos aprofundar no tema climático, agora abordando o monitoramento da madrugada desta quinta-feira em Brusque e toda a região.

Nosso levantamento mais recente revela um panorama detalhado.

A tabela anexa apresenta as temperaturas mínimas registradas logo após o amanhecer em diversos pontos no Vale do Itajaí-Mirim, começando o dia sob abafamento.

Já os volumes de chuva, acumulados no intervalo entre a meia-noite e as primeiras horas da manhã, estão expostos na coluna em azul, facilitando a visualização das variações pluviométricas durante esse período.

