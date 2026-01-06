A trégua no calor sentida em Brusque desde o último domingo, 4, marcada por madrugadas abaixo dos 17°C e tardes menos quentes, tende a se estender até esta terça-feira, 6.

O atual cenário térmico sinaliza mudança diante do aquecimento prometendo ganhar força, sobretudo a partir de quinta-feira, 8, recolocando a cidade e região acima dos 30°C e trazendo de volta o risco de trovoadas típicas do verão.

O especialista da Climaterra, Ronaldo Coutinho, detalhou em boletim os pontos que sustentam essa tendência. Confira os detalhes completos logo após o banner.

Brusque nesta terça-feira

Boletim: Climaterra

A trégua do calor sentida em Brusque e região desde o último domingo, marcada por madrugadas oscilando 9 a 17°C e tardes menos aquecidas, deve se estender até esta terça-feira.

As máximas diurnas previstas tendem a permanecer próximas ou até abaixo dos 30°C, sem caracterizar aquecimento expressivo.

Nesse período, o risco de chuva segue praticamente nulo, cenário que então favorece as atividades ao ar livre.

A quarta-feira e o calor

A quarta-feira, contudo, tende a marcar uma fase de transição, com os termômetros já podendo superar os 30°C, sinalizando elevação gradual das temperaturas.

Embora a configuração atmosférica não descarte totalmente a ocorrência de pancadas isoladas, os dados atuais indicam baixo risco de trovoadas ao longo da tarde.

Retorno do calor

A partir de quinta-feira, entretanto, os modelos meteorológicos apontam um aquecimento mais significativo, com Brusque e cidades da região novamente inseridas em patamares entre 32°C a 35°C.

O sol deve seguir presente, mas esse aumento térmico tende a favorecer o retorno das instabilidades típicas do verão, com trovoadas mal distribuídas ao longo do Vale do Itajaí-Mirim.

O padrão climático de verão, pois, sinaliza continuidade até o fim de semana.

Monitoramento constante

Por fim, cabe ressaltar que as informações apresentadas refletem as atualizações mais recentes dos modelos atmosféricos.

Projeções, especialmente em médio e longo prazo, permanecem sujeitas a ajustes, o que reforça a importância do monitoramento constante e do acompanhamento diário da evolução do cenário meteorológico.

*Com informações: Climaterra

O tempo na madrugada

Dando continuidade à matéria, o foco agora é o monitoramento das condições climáticas observadas durante a madrugada desta terça-feira em todo o Vale do Itajaí-Mirim, realizado em parceria com as estações meteorológicas de Ciro Groh.

A tabela abaixo então apresenta as temperaturas mínimas registradas logo após o amanhecer, correspondentes a cada local descrito em anexo na coluna em vermelho.

A análise também evidencia que, no período compreendido entre a meia-noite e as primeiras horas do dia, não foram registradas ocorrências de chuva, conforme destacado nos campos em azul.

Fotos dos leitores

Para concluir, a edição reúne fotos enviadas por leitores que retratam a beleza interiorana do amanhecer desta terça-feira.

Cada imagem revela cenários únicos dos locais mencionados nas legendas, compondo um panorama sensível das primeiras horas do dia; deslize para o lado e confira.

*Bairro Gabiroba em Botuverá/Fotos: Marcos e Sonia Bianchessi >>

*Bairro Tirivas em Presidente Nereu/Fotos: Amilton e Margareti Petry >>

*Fazenda Rio Bonito em Vidal Ramos/Fotos: Jaison e Juliana Brambila >>

Calor