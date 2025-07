Os moradores de Brusque com atividades externas programadas para este domingo, 6, podem seguir contando com boas notícias vindas da previsão do tempo, que antecipa ausência de chuva no decorrer do dia.

A expectativa, pois, sinaliza variação de nuvens e aberturas de sol, diante de um cenário estável que promete, inclusive, se prolongar.

Chuva longe de Brusque

De acordo com o meteorologista Leandro Puchalski, esse padrão seco, já predominante ao longo deste fim de semana, promete se manter na sequência do mês.

“A tendência é de tempo firme no transcorrer da próxima semana, considerando a previsão de ausência da chuva em Brusque e em todo o Vale do Itajaí-Mirim”, destaca.

Possível retorno da chuva

Entretanto, projeções mais estendidas do meteorologista indicam a possibilidade de retorno das precipitações, mas isso apenas entre os dias 13 e 14 de julho.

Contudo, Puchalski reforça que, por se tratar de uma previsão de longo prazo, o cenário ainda necessita ser acompanhado, conforme novos dados forem incorporados aos modelos.

Frio seco

Enquanto o tempo tende a permanecer seco, o frio sinaliza continuar dando o tom, sobretudo das noites, explica o profissional.

Inclusive, Brusque voltou a registrar temperaturas abaixo dos 10 °C no amanhecer deste domingo, tendência que deve persistir ao longo das próximas madrugadas.

Durante as tardes, os termômetros devem subir gradualmente, mas sem indicar aquecimento expressivo.

Mesmo que as máximas ultrapassem os 20 °C, a elevação deve ocorrer dentro de uma margem pouco significativa, diz o meteorologista.

Monitoramento

Puchalski ainda ressalta a importância de acompanhar os boletins atualizados, já que os dados meteorológicos estão em constante revisão.

Por ora, o tempo firme deste domingo pode marcar o início de uma fase mais prolongada de estabilidade em Brusque e região.

Frio e ausência de chuva

Dando continuidade à pauta deste domingo, a edição passa a destacar as informações do monitoramento do tempo na região de Brusque, realizado durante a madrugada passada.

A tabela abaixo apresenta as temperaturas mínimas registradas logo após o amanhecer, ilustrado nos números em vermelho.

A análise também evidencia que, no período compreendido entre a meia-noite e as primeiras horas do dia, não foram registradas ocorrências de chuva, conforme destacado nos campos em azul.

