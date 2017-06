Registramos com pesar os falecimentos de:

ARMINDA ADAMI WEIDGENANT, 80

Faleceu em sua residência no bairro Azambuja. Teve o sepultamento realizado no cemitério Parque da Saudade. Viúva, deixa três filhos e dois netos.

IVAN ALVES DE ANDRADE, 72

Faleceu na residência, localizada no bairro Jardim Maluche. Foi sepultado no cemitério Parque da Saudade. Casado, deixa um filho.

ANTONIO REGIS, 78

Faleceu no Hospital Santo Antonio, em Itapema. Residia no bairro Perequê, em Porto Belo. Foi sepultado no cemitério Águas Claras. Casado, deixa amigos e familiares enlutados.