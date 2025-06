Quem pretende realizar atividades ao ar livre em Brusque e região, neste fim de semana, deve se manter atento às condições do tempo.

A previsão meteorológica indica um período marcado por instabilidade, presença constante de nuvens e sensação térmica baixa.

As informações são do meteorologista Leandro Puchalski, que reforça a necessidade de vigilância com o clima, sobretudo para quem planeja compromissos externos com média a longa duração.

O tempo na sexta-feira

Já nesta sexta-feira, 6, o céu deve permanecer com variação de nuvens durante boa parte do dia. O sol pode até surgir em alguns momentos, porém de forma tímida e sem predominar.

Ainda segundo Puchalski, embora o risco de chuva seja considerado baixo, não pode ser totalmente descartada a possibilidade de precipitações fracas.

Dessa forma, podem ocorrer garoa ou chuviscos isolados, especialmente durante os períodos de maior nebulosidade.

O tempo no sábado

No sábado, 7, o padrão climático variável, pois, deve se repetir. O tempo tende a não se firmar totalmente sobre Brusque e região, com poucas aberturas de sol e temperaturas amenas.

Conforme explica o meteorologista, entre o fim da tarde e o início da noite, há uma tendência de aumento na condição de chuva, o que antecipa o cenário previsto para o dia seguinte.

O tempo no domingo

Para o domingo, 8, o risco de umidade aumenta ainda mais. De acordo com Puchalski, a instabilidade deve predominar ao longo do período diurno em todo o Vale do Itajaí-Mirim, com possibilidade de chuva a qualquer momento.

O sol, caso apareça, deverá surgir apenas em breves intervalos, sem potencial para predominar, por conta da presença constante de nuvens sobre Brusque e região.

Os termômetros, por sua vez, devem registrar marcas discretas, sem tendência de avanço significativo além dos 20 °C.

Mesmo que esse patamar seja momentaneamente ultrapassado, a umidade elevada deve sustentar uma sensação térmica baixa, típica do frio úmido, conforme destaca o profissional.

Considerações finais

De modo geral, como reforça Puchalski, o período entre esta sexta-feira e o domingo não terá tempo completamente firme em Brusque e arredores.

Por isso, ele recomenda cautela na programação de eventos ao ar livre ao longo dos três dias.

Por fim, o meteorologista destaca que os modelos climáticos passam por atualizações frequentes, conforme novos dados são incorporados.

Assim, ele aconselha acompanhar os boletins atualizados para evitar contratempos e estar preparado para as possíveis variações que ainda podem ocorrer.

O tempo na madrugada

A partir de agora, as informações serão focadas na madrugada que passou, com ênfase na região brusquense, abrangendo todo o Vale do Itajaí-Mirim.

A tabela abaixo então apresenta as temperaturas mínimas registradas logo após o romper da aurora desta sexta-feira, ilustradas em vermelho.

A apuração também revela que não foram registradas chuvas no período entre meia-noite e as primeiras horas do dia, conforme indicado nos campos em azul.

Fotos dos leitores

Para enriquecer sua experiência, a pauta de hoje se encerra apresentando as belíssimas imagens capturadas pelos atentos leitores.

Cada fotografia oferece um olhar autêntico sobre a maneira como a manhã desta sexta-feira despontou nos diferentes cenários descritos.

Explore e inspire-se com esta seleção especial, deslizando para o lado.

*Fazenda Rio Bonito em Vidal Ramos/Fotos: Jaison e Juliana Brambila >>

1 de 4

*Bairro Tirivas em Presidente Nereu/Fotos: Amilton e Margareti Petry >>

1 de 12

*Bairro Gabiroba em Botuverá/Fotos: Marcos e Sonia Bianchessi >>

1 de 8

